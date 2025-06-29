Синоптики предупреждают об аномальной жаре до +37°

В июле начнется жара / © Pixabay

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В понедельник, 30 июня, в Украине ожидается неустойчивая погода — местами кратковременные дожди и грозы, хотя часть регионов останется сухой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, ночью без осадков будет в большинстве южных областей, а днем — в западных и восточных регионах. В других частях страны возможны дожди с грозами.

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Ветер — северо-западный, 7-12 м/с, на севере днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура ночью — +13…+18°, днем — +20…+25°, на юге и в Закарпатье — до +30°.

В столице в понедельник возможен небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +14…+16°, днем — +21…+23°.

Во вторник, 1 июля, синоптики обещают в основном сухую погоду. Небольшие дожди и грозы возможны лишь на востоке и северо-востоке страны. Ветер останется северо-западным, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью снизится до +10…+15°, на юге — до +18°, днем — +18…+23°, в южных регионах и на Закарпатье — до +26°.

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В Киеве 1 июля осадков не ожидается. Температура ночью +11…+13°, днем — около +20°.

А уже с пятницы — настоящий ад: до +37°

По данным погодного сервиса Ventusky, с пятницы, 4 июля, по воскресенье, 6 июля, в Украину придет чрезвычайная жара. Температура воздуха днем будет подниматься до +34…+37°.

Больше всего пострадают южные, центральные и восточные области, в частности Днепропетровщина.

Синоптики призывают избегать длительного пребывания на солнце, особенно в обеденное время, ведь высокая температура может вызвать обезвоживание и обострение хронических болезней.

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Причина такого повышения температуры — мощный антициклон, который завис над большинством территории страны. Смягчение жары, по прогнозам, возможно не раньше начала следующей недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Наталья Птуха сообщила, что на Украину надвигается жара.