Кабачки жовтіють: у чому причина та як виправити ситуацію

Інколи у господарів під загрозою опиняється весь урожай — кабачки жовтіють і в’януть / © Pixabay

Реклама

Вирощування кабачків — процес досить простий, але іноді городники стикаються з тим, що плоди жовтіють. Це хоч і не впливає на смак та користь овочів, проте істотно знижує їхній товарний вигляд, що особливо важливо для тих, хто вирощує кабачки для продажу. Тому багато городників прагнуть зрозуміти, чому виникає така проблема та як її уникнути.

Засмучуватися не варто, бо з проблемою можна впоратися, і кабачки ще потішать своїм щедрим врожаєм.

Чому погано росте кабачок

Кабачки можуть не лише почати гнити, а й взагалі не рости на грядці. Зазвичай це відбувається з однієї причини — зниження температури. У разі зменшення показників на градуснику до +10 +12°С рослина уповільнюється в рості.

Реклама

Основна причина, чому кабачки жовтіють і не ростуть, може бути пов’язана з нестачею живлення, тому рослини важливо підживити у цей період, щоб дати новий старт для росту.

Кабачки варто підгодувати під час зав’язування плодів. Для цього є низка натуральних засобів. Наприклад, настоянка з попелу. Вона містить велику кількість калію, який корисний для рослин. Попіл можна використовувати і в сухому вигляді — по стакану на один кущ. Після цього кабачки слід добре полити.

Досвідчені садівники радять захищати листя кабачка колоїдною сіркою. 50 грамів речовини потрібно розвести на 10 літрів води. Листя також можна обробляти 1% бордоською рідиною. Для цього потрібно розвести у 10 літрах води 100 грамів мідного купоросу та 100 грамів негашеного вапна.

Поради з догляду за кабачками

висаджуйте культуру на добре освітленому місці, де немає застою води

регулярно оглядайте рослини, щоб вчасно помітити ознаки нестачі добрив або хвороб

здійснюйте мульчування та своєчасний полив теплою водою

чергуйте місце посадки, кабачки не люблять рости на одній ділянці кілька років поспіль

Раніше ми писали про 12 найкращих овочів для вирощування у разі нестачі сонця. Більше про це читайте у новині.

Реклама