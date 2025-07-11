Кабачки желтеют: в чем причина и как исправить ситуацию

Иногда у хозяев под угрозой оказывается весь урожай — кабачки желтеют и увядают / © Pixabay

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Выращивание кабачков — процесс достаточно простой, но иногда огородники сталкиваются с тем, что плоды желтеют. Хоть это и не влияет на вкус и пользу овощей, однако существенно снижает их товарный вид, что особенно важно для выращивающих кабачки для продажи. Поэтому многие огородники стремятся понять, почему возникает такая проблема и как ее избежать.

Огорчаться не стоит, потому что с проблемой можно справиться и кабачки еще порадуют своим щедрым урожаем.

Почему плохо растет кабачок

Кабачки могут не только начать гнить, но вообще не расти на грядке. Обычно это происходит по одной причине — понижение температуры. В случае уменьшения показателей на градуснике до +10+12°С, растение замедляется в росте.

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Основная причина, почему кабачки желтеют и не растут, может быть связана с нехваткой питания, поэтому растения важно подкормить в этот период, чтобы дать новый старт для роста.

Кабачки следует подкормить во время завязывания плодов. Для этого есть ряд натуральных средств. К примеру, настойка из пепла. Она содержит большое количество калия, который полезен растениям. Золу можно использовать и в сухом виде — по стакану на один куст. После этого кабачки следует хорошо полить.

Опытные садоводы советуют защищать листья кабачка коллоидной серой. 50 г вещества нужно развести на 10 литров воды. Листья также можно обрабатывать 1% бордоской жидкостью. Для этого нужно развести в 10 литрах воды 100 грамм медного купороса и 100 грамм негашеной извести.

Советы по уходу за кабачками

высаживайте культуру на хорошо освещенном месте, где нет застоя воды

регулярно осматривайте растения, чтобы вовремя заметить признаки недостатка удобрений или болезней

мульчирование и своевременный полив теплой водой

чередуйте место посадки, кабачки не любят расти на одном участке несколько лет подряд

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