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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Кабачки желтеют: в чем причина и как исправить ситуацию

Желтение кабачков может быть вызвано несколькими факторами, включая недостаток питательных веществ, чрезмерный полив, грибковые заболевания или даже естественное изменение цвета некоторых сортов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Иногда у хозяев под угрозой оказывается весь урожай - кабачки желтеют и увядают

Иногда у хозяев под угрозой оказывается весь урожай — кабачки желтеют и увядают / © Pixabay

Выращивание кабачков — процесс достаточно простой, но иногда огородники сталкиваются с тем, что плоды желтеют. Хоть это и не влияет на вкус и пользу овощей, однако существенно снижает их товарный вид, что особенно важно для выращивающих кабачки для продажи. Поэтому многие огородники стремятся понять, почему возникает такая проблема и как ее избежать.

Огорчаться не стоит, потому что с проблемой можно справиться и кабачки еще порадуют своим щедрым урожаем.

Почему плохо растет кабачок

Кабачки могут не только начать гнить, но вообще не расти на грядке. Обычно это происходит по одной причине — понижение температуры. В случае уменьшения показателей на градуснике до +10+12°С, растение замедляется в росте.

Основная причина, почему кабачки желтеют и не растут, может быть связана с нехваткой питания, поэтому растения важно подкормить в этот период, чтобы дать новый старт для роста.

Кабачки следует подкормить во время завязывания плодов. Для этого есть ряд натуральных средств. К примеру, настойка из пепла. Она содержит большое количество калия, который полезен растениям. Золу можно использовать и в сухом виде — по стакану на один куст. После этого кабачки следует хорошо полить.

Опытные садоводы советуют защищать листья кабачка коллоидной серой. 50 г вещества нужно развести на 10 литров воды. Листья также можно обрабатывать 1% бордоской жидкостью. Для этого нужно развести в 10 литрах воды 100 грамм медного купороса и 100 грамм негашеной извести.

Советы по уходу за кабачками

  • высаживайте культуру на хорошо освещенном месте, где нет застоя воды

  • регулярно осматривайте растения, чтобы вовремя заметить признаки недостатка удобрений или болезней

  • мульчирование и своевременный полив теплой водой

  • чередуйте место посадки, кабачки не любят расти на одном участке несколько лет подряд

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Дата публикации
Количество просмотров
36
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