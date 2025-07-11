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Тест по ПДД: в каком порядке транспортные средства проедут перекресток
Кто должен проехать перекресток первым
Предлагаем вам проверить свои знания ПДД, решив типичную задачу на проезд перекрестков. Внимательно рассмотрите изображенную ситуацию и определите, в каком порядке транспортные средства проедут перекресток.
Ситуация на перекрестке
На рисунке видим перекресток, где:
Красный автомобиль двигается прямо.
Трамвай тоже едет прямо.
Синий автомобиль поворачивает налево.
Кто проедет перекресток первым: варианты ответа
Трамвай, красный автомобиль, голубой автомобиль.
Трамвай, синий автомобиль, красный автомобиль.
Синий автомобиль, красный автомобиль, трамвай.
Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль.
Красный автомобиль, синий автомобиль, трамвай.
Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль.
Разбор правил дорожного движения
Регулировка светофором. Движение на этом перекрестке регулируется светофорами. Это означает, что приоритетные знаки (например, «Дать дорогу» или «Главная дорога») в данной ситуации игнорируются.
Сигналы светофоров.
Водителям красного и синего автомобилей горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по всем направлениям.
Водителю трамвая включена зеленая стрелка в дополнительной секции, разрешающая движение прямо, но при этом основной сигнал светофора — красный.
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Преимущество трамвая при дополнительной секции. Пункт 16.9 ПДД четко указывает: «При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям». Это означает, что, несмотря на то, что трамвай обычно имеет преимущество на равнозначных дорогах, в этой ситуации трамвай должен пропустить другие транспортные средства. Итак, трамвай проедет перекресток последним.
Разъезд между автомобилями. Теперь выясним очередность движения между красным и синим автомобилями. Обращаемся к пункту 16.6 ПДД: «Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо». Согласно этому правилу, синий автомобиль, который поворачивает налево, должен пропустить двигающийся прямо во встречном направлении красный автомобиль.
Правильный ответ
С учетом вышеупомянутых пунктов ПДД, очередность проезда перекрестка будет такой:
Красный автомобиль
Синий автомобиль
Трамвай
Итак, правильный ответ — №5