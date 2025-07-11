Тест по ПДД: в каком порядке транспортные средства проедут перекресток

Предлагаем вам проверить свои знания ПДД, решив типичную задачу на проезд перекрестков. Внимательно рассмотрите изображенную ситуацию и определите, в каком порядке транспортные средства проедут перекресток.

На рисунке видим перекресток, где:

Регулировка светофором. Движение на этом перекрестке регулируется светофорами. Это означает, что приоритетные знаки (например, «Дать дорогу» или «Главная дорога») в данной ситуации игнорируются.

Сигналы светофоров. Водителям красного и синего автомобилей горит зеленый сигнал светофора, разрешающий движение по всем направлениям.

Водителю трамвая включена зеленая стрелка в дополнительной секции, разрешающая движение прямо, но при этом основной сигнал светофора — красный.

Преимущество трамвая при дополнительной секции. Пункт 16.9 ПДД четко указывает: «При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям». Это означает, что, несмотря на то, что трамвай обычно имеет преимущество на равнозначных дорогах, в этой ситуации трамвай должен пропустить другие транспортные средства. Итак, трамвай проедет перекресток последним.