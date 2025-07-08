Какие овощи можно сажать в тени

Многие считают, что для успешного выращивания овощей необходимо обильное солнце, более шести часов прямого освещения ежедневно. Однако если ваш двор имеет много затененных участков, это не повод отказываться от идеи собственного огорода. Даже четыре-пять часов солнечного света или яркая, пятнистая тень в течение дня может быть достаточна для получения хорошего урожая. Секрет состоит в выборе правильных культур.

Большинство теневыносливых овощей ценятся за их листья или корнеплоды. В отличие от плодовых культур, таких как помидоры, перец, кабачки или огурцы, им не нужен целый день на солнце для созревания. На самом деле небольшая тень может даже продлить сезон их сбора, откладывая процесс цветения и выхода в семена. Некоторые бобовые и определенные виды трав хорошо чувствуют себя именно в частично затененных условиях. Эксперты советуют обратить внимание на такие культуры.

Салат. Эта зелень, как и большинство лиственных культур, прекрасно растет, получая всего три-четыре часа прямого солнечного света в день. Для полутени лучше всего подходят сорта с разрыхленными листьями. Прорежьте молодые растения, чтобы использовать их в салатах, и дайте пространство оставшимся. Собирать можно как целые кустики, так и отдельные листья.

Шпинат. Шпинат является холодостойкой культурой и его можно выращивать как весной, так и осенью. Весенний урожай в частично затененном саду будет сохраняться дольше, поскольку будет расти медленнее. Для осеннего урожая тень еще более полезна, ведь семена высевают в конце лета, когда температура высокая, а тень помогает сохранить почву более прохладной, что способствует лучшему прорастанию и начальному росту.

Зелень (травы). Некоторые травы хорошо развиваются в полутени, если они получают около четырех-пяти часов прямого солнца в день. Среди них — базилик, шнит-лук, розмарин, петрушка, кервель и кинза. Их можно выращивать вместе в большом контейнере, используя хорошо дренированную смесь, и собирать по необходимости в течение всего лета для добавления аромата вашим блюдам.

Горох. Садовый горох, сахарный горох и снежный горох — это холодостойкие сезонные культуры, высеваемые ранней весной. Зачастую это происходит еще до распускания листьев на деревьях, что может обеспечить дополнительное солнце в начале сезона. С наступлением весны и созревания гороха, тень от соседних деревьев может помочь увеличить урожайность.

Кустовая фасоль. Кустовая фасоль может хорошо чувствовать себя в полутени, если получает не менее пяти часов солнца в день. Хотя для созревания урожая может потребоваться несколько больше времени, после начала плодоношения растения продолжают давать урожай в течение нескольких недель.

Редис. Редис — еще одна культура прохладного сезона, которая лучше всего растет при температуре от 10 до 18°C. Ее можно высевать весной до распускания листьев на деревьях, чтобы обеспечить большее количество солнечного света на начальном этапе роста. Редиску нужно примерно четыре-пять часов солнечного света для формирования вкусных корнеплодов. Жаркая погода способствует образованию семян, поэтому небольшая тень поможет сохранить ей прохладу и продлить период сбора урожая.

Турнепс. Подобно редиску, турнепс (или кормовая репа) хорошо растет при более низких температурах, поэтому его можно сажать для весеннего или осеннего урожая. Когда рассада достигнет 8-10 см в высоту, прорежьте растения, оставляя между ними 5-10 см. Не забывайте, что зелень репы также съедобна.

Свекла. Хотя корнеплоды свеклы могут быть не такими большими, как выращиваемые на полном солнце, свекла дает хороший урожай, получая четыре-пять часов солнечного света ежедневно. Важно помнить, что его листья также можно употреблять в пищу — молодые листья прекрасно подходят для салатов или обжаривания. Семена свеклы высевают непосредственно в почву за 2-3 недели до последних ожидаемых заморозков, а также в конце лета для осеннего урожая. Рассаду прореживают, оставляя около 7-10 см между растениями.

Зеленый лук. Зеленый лук легко выращивать, если он получает по крайней мере четыре часа солнца в день. Ее можно выращивать как в помещении, так и высевать непосредственно в землю. Прорежьте молодую рассаду, чтобы между растениями было около 5 см. Можно высевать зеленый лук каждые несколько недель с ранней весны до лета, чтобы обеспечить непрерывный сбор урожая.

Капуста Кале (Кейл). Капуста Кале — это листовая капуста, которая любит прохладные температуры. В мягких регионах она может пережить зиму, что обеспечивает очень долгий сезон уборки. Существует несколько видов капусты кале разных цветов, включая ярко-зеленый, темно-фиолетовый и почти синий. Ее можно высевать в открытую почву ранней весной, а затем снова летом для осенне-зимнего урожая. Собирая отдельные наружные листья, растение продолжает производить новые из центра.

Монгольд. Листья и стебли мангольда, похожие на свеклу, можно употреблять сырыми или вареными. Хотя это овощ прохладного времени года, он более устойчив к жаре, чем большинство листовой зелени. Хорошо растет при ежедневной дозе солнца от четырех до пяти часов. Поскольку существует много привлекательных красочных сортов, Мангольд является хорошим кандидатом для декоративного дополнения вашей грядки.