Які овочі можна садити в тіні

Багато хто вважає, що для успішного вирощування овочів необхідне рясне сонце, понад шість годин прямого освітлення щодня. Однак, якщо ваш двір має багато затінених ділянок, це не привід відмовлятися від ідеї власного городу. Навіть чотири-п’ять годин сонячного світла або яскрава, плямиста тінь протягом дня можуть бути достатніми для отримання гарного врожаю. Секрет полягає у виборі правильних культур.

Більшість тіньовитривалих овочів цінуються за їхнє листя або коренеплоди. На відміну від плодових культур, таких як помідори, перець, кабачки чи огірки, їм не потрібен цілий день на сонці для дозрівання. Насправді, невелика тінь може навіть подовжити сезон їхнього збору, відтерміновуючи процес цвітіння та виходу в насіння. Деякі бобові та певні види трав також добре почуваються саме у частково затінених умовах. Експерти радять звернути увагу на такі культури.

Салат. Ця зелень, як і більшість листових культур, чудово росте, отримуючи лише три-чотири години прямого сонячного світла на день. Для напівтіні найкраще підходять сорти з розпушеним листям. Проріджуйте молоді рослини, щоб використовувати їх у салатах, і дайте простір тим, що залишилися. Збирати можна як цілі кущики, так і окремі листки.

Шпинат. Шпинат є холодостійкою культурою, і його можна вирощувати як навесні, так і восени. Весняний урожай у частково затіненому саду зберігатиметься довше, оскільки ростиме повільніше. Для осіннього врожаю тінь є ще кориснішою, адже насіння висівають наприкінці літа, коли температура висока, а тінь допомагає зберегти ґрунт прохолоднішим, що сприяє кращому проростанню та початковому росту.

Зелень (трави). Деякі трави дуже добре розвиваються у півтіні, якщо вони отримують близько чотирьох-п’яти годин прямого сонця на день. Серед них — базилік, шніт-цибуля, розмарин, петрушка, кервель і кінза. Їх можна вирощувати разом у великому контейнері, використовуючи добре дреновану суміш, і збирати за потребою протягом усього літа для додавання аромату вашим стравам.

Горох. Садовий горох, цукровий горох і сніговий горох — це холодостійкі сезонні культури, які висівають ранньою весною. Часто це відбувається ще до розпускання листя на деревах, що може забезпечити додаткове сонце на початку сезону. З настанням весни та дозріванням гороху, тінь від сусідніх дерев може допомогти збільшити врожайність.

Кущова квасоля. Кущова квасоля може добре почуватися у півтіні, якщо отримує щонайменше п’ять годин сонця на день. Хоча для дозрівання врожаю може знадобитися трохи більше часу, після початку плодоношення рослини продовжують давати урожай протягом кількох тижнів.

Редиска. Редиска — ще одна культура прохолодного сезону, яка найкраще росте при температурі від 10 до 18°C. Її можна висівати навесні до розпускання листя на деревах, щоб забезпечити більше сонячного світла на початковому етапі росту. Редисці потрібно приблизно чотири-п’ять годин сонячного світла для формування смачних коренеплодів. Спекотна погода сприяє утворенню насіння, тому невелика тінь допоможе зберегти їй прохолоду та подовжити період збору врожаю.

Турнепс. Подібно до редиски, турнепс (або кормова ріпа) добре росте при нижчих температурах, тому його можна садити для весняного або осіннього врожаю. Коли розсада досягне 8-10 см заввишки, проріджуйте рослини, залишаючи між ними 5-10 см. Не забувайте, що зелень ріпи також їстівна.

Буряк. Хоча коренеплоди буряка можуть бути не такими великими, як ті, що вирощуються на повному сонці, буряк дає хороший урожай, отримуючи чотири-п’ять годин сонячного світла щодня. Важливо пам’ятати, що його листя також можна вживати в їжу — молоде листя чудово підходить для салатів або обсмажування. Насіння буряка висівають безпосередньо в ґрунт за 2-3 тижні до останніх очікуваних заморозків, а також наприкінці літа для осіннього врожаю. Розсаду проріджують, залишаючи приблизно 7-10 см між рослинами.

Зелена цибуля. Зелену цибулю легко вирощувати, якщо вона отримує принаймні чотири години сонця на день. Її можна вирощувати як у приміщенні, так і висівати безпосередньо в землю. Проріджуйте молоду розсаду, щоб між рослинами було близько 5 см. Також можна висівати зелену цибулю кожні кілька тижнів з ранньої весни до літа, щоб забезпечити безперервний збір врожаю.

Капуста Кале (Кейл). Капуста Кале — це листова капуста, яка любить прохолодні температури. У м’яких регіонах вона може пережити зиму, що забезпечує дуже довгий сезон збору врожаю. Існує кілька видів капусти Кале різних кольорів, включаючи яскраво-зелений, темно-фіолетовий і майже синій. Її можна висівати у відкритий ґрунт ранньою весною, а потім знову влітку для осінньо-зимового врожаю. Збираючи окремі зовнішні листки, рослина продовжує виробляти нові з центру.

Мангольд. Листя та стебла мангольда, який подібний на буряк, можна вживати сирими або вареними. Хоча це овоч прохолодної пори року, він більш стійкий до спеки, ніж більшість листової зелені. Добре росте при щоденній дозі сонця від чотирьох до п’яти годин. Оскільки існує багато привабливих барвистих сортів, мангольд є хорошим кандидатом для декоративного доповнення вашої грядки.