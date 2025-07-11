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- Украина
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Свириденко призналась, предлагали ли ей возглавить Кабмин
Юлия Свириденко опровергла слухи о возможном назначении премьером.
Первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что пока не получала предложений возглавить Кабинет Министров. Об этом она сообщила журналистам в Риме 11 июля во время Конференции по восстановлению.
Об этом пишет Общественное.
Нет, не поступали, — ответила Свириденко на прямой вопрос о возможном назначении ее главой правительства.
Напомним, в команде президента рассматривается возможность смены премьер-министра Дениса Шмыгаля и нескольких других министров. Главной кандидаткой на должность главы правительства называли именно Юлию Свириденко.
Президент Владимир Зеленский предположил, что вскоре вероятны «серьезные перестановки в Кабмине». Глава государства не исключает, что нынешний министр обороны Рустем Умеров отправится послом в США вместо Оксаны Маркаровой.