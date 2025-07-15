Ученые назвали животное, которое не двигалось более 7 лет

Олм. Фото: Арне Ходалич\CC BY-SA 3.0

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В пещере в Боснии и Герцеговине ученые зафиксировали саламандру, которая не сдвинулась с места в течение 2569 дней. Олм считается одним из самых неподвижных существ на планете — он может годами обходиться без еды и почти не двигаться.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Между 2010 и 2018 годами международная группа исследователей наблюдала за 26 особями редких пещерных саламандр — олмов, обитающих в подземных водоемах Балкан. Внимание ученых привлекла одна особь, которая не изменила своего положения за более чем семь лет — 2569 дней.

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Эти удивительные амфибии, внешне напоминающие призрачных водяных змей, живут в темных пещерах и почти полностью потеряли зрение. Зато ориентируются с помощью хеморецепторов и могут месяцами, а то и годами, не потреблять пищу, благодаря чему ведут чрезвычайно малоподвижный образ жизни.

Как указано в исследовании, в дикой природе олмы в среднем перемещаются лишь на 5 метров в год. Это разительно контрастирует с поведением в лабораториях, где эти существа значительно активнее.

Ученые считают, что такая инертность связана с экстремальным энергосбережением: олмы могут жить до 100 лет, редко размножаются и не нуждаются в активном движении. В то же время исследователи не исключают, что наблюдаемая популяция может быть нетипичной для вида — она имеет крайне низкую генетическую вариативность.

Несмотря на это, эксперты отмечают: именно наблюдение за животными в дикой природе позволяет выявить особенности поведения, которые не проявляются в искусственной среде.

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