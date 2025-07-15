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Идеальный маринад для консервации помидоров, огурцов, перца, кабачков: как правильно приготовить
Консервация с таким универсальным маринадом всегда вкусная, овощи сохраняют аппетитный вид, хрустящую текстуру и сбалансированный вкус.
Если не хотите иметь хлопот с приготовлением маринадов для разных овощей, этот рецепт пригодится. Он одинаково хорошо подходит для огурцов, помидоров, перца, кабачков, моркови и даже овощных миксов. Такой универсальный маринад сочетает оптимальный баланс кислого, соленого и пряного, а овощи сохранят свой естественный вкус и станут в разы вкуснее. Об этом пишет ресурс VSN.
Как приготовить универсальный маринад для помидоров, огурцов, кабачков и перца
Ингредиенты на литр маринада, хватит на 2–3 литровые банки:
вода — 1 л;
соль (не йодированная) — 2 ст. л. с небольшой горкой;
сахар — 4 ст. л.;
уксус 9% — 100 мл;
перец черный горошком — 5-7 шт.;
перец душистый — 3-4 шт.;
лавровый лист — 2-3 шт.;
чеснок — 2-3 зубчика (по желанию);
семена горчицы или сухой укроп — 0,5 ч. л.
Подготовка овощей.
Огурцы замочите в холодной воде на 2–4 часа, чтобы были хрустящими.
Помидоры следует выбирать плотные, небольшого размера, без трещин.
Кабачки, морковь и перец нарежьте колечками.
Цветную капусту разделите на соцветия, проварите в соленой воде 2–3 минуты.
После подготовки тщательно промойте овощи и дайте обсохнуть.
Как консервировать.
Стерилизуйте банки и крышки.
На дно каждой банки положите специи, чеснок и зелень — укроп, листья вишни или смородины.
Плотно уложите овощи.
Залейте крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10–15 минут.
Слейте воду и подготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар и специи, а после закипания уксус.
Горячим маринадом залейте овощи в банках.
Закатайте или закрутите стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, утеплите и оставьте до полного охлаждения.