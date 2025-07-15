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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
188
Время на прочтение
2 мин

Идеальный маринад для консервации помидоров, огурцов, перца, кабачков: как правильно приготовить

Консервация с таким универсальным маринадом всегда вкусная, овощи сохраняют аппетитный вид, хрустящую текстуру и сбалансированный вкус.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Рецепт универсального маринада для консервации всех овощей

Рецепт универсального маринада для консервации всех овощей / © www.freepik.com/free-photo

Если не хотите иметь хлопот с приготовлением маринадов для разных овощей, этот рецепт пригодится. Он одинаково хорошо подходит для огурцов, помидоров, перца, кабачков, моркови и даже овощных миксов. Такой универсальный маринад сочетает оптимальный баланс кислого, соленого и пряного, а овощи сохранят свой естественный вкус и станут в разы вкуснее. Об этом пишет ресурс VSN.

Как приготовить универсальный маринад для помидоров, огурцов, кабачков и перца

Ингредиенты на литр маринада, хватит на 2–3 литровые банки:

  • вода — 1 л;

  • соль (не йодированная) — 2 ст. л. с небольшой горкой;

  • сахар — 4 ст. л.;

  • уксус 9% — 100 мл;

  • перец черный горошком — 5-7 шт.;

  • перец душистый — 3-4 шт.;

  • лавровый лист — 2-3 шт.;

  • чеснок — 2-3 зубчика (по желанию);

  • семена горчицы или сухой укроп — 0,5 ч. л.

Подготовка овощей.

  • Огурцы замочите в холодной воде на 2–4 часа, чтобы были хрустящими.

  • Помидоры следует выбирать плотные, небольшого размера, без трещин.

  • Кабачки, морковь и перец нарежьте колечками.

  • Цветную капусту разделите на соцветия, проварите в соленой воде 2–3 минуты.

  • После подготовки тщательно промойте овощи и дайте обсохнуть.

Как консервировать.

  1. Стерилизуйте банки и крышки.

  2. На дно каждой банки положите специи, чеснок и зелень — укроп, листья вишни или смородины.

  3. Плотно уложите овощи.

  4. Залейте крутым кипятком, накройте крышками и оставьте на 10–15 минут.

  5. Слейте воду и подготовьте маринад: вскипятите воду, добавьте соль, сахар и специи, а после закипания уксус.

  6. Горячим маринадом залейте овощи в банках.

  7. Закатайте или закрутите стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, утеплите и оставьте до полного охлаждения.

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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