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В США пригрозили Путину, проигнорировавшему шанс на мир
Штаты обещают вооружить Украину, если Кремль стремится продолжать свою войну.
Решение президента США Дональда Трампа посылать Украине вооружение, за которое будут платить страны НАТО и Канада, является сигналом для диктатора-президента РФ Владимира Путина.
Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News.
"Мы дали вам шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа будет за это платить", – заявил дипломат.
Витакер отмечает, что Штаты "производят лучшее вооружение в мире", которую все хотят приобрести. В свою очередь, Вашингтон "будет предоставлять приоритет оружия для Украины".
Посол напомнил о том, что за последние 18 месяцев войска агрессорки России заняли 1% украинской территории. Впрочем, российские захватчики "не преуспевают, ежедневно теряют тысячи солдат". Кроме того, добавил Витакер, "много пострадавших среди гражданского населения в украинских городах".
"Я думаю, что это большой шаг, чтобы наконец-то закончить эту войну. Если Владимир Путин хочет продолжать бои в Украине, США продадут Европе вооружение, которое может быть использовано Украиной для ее защиты", - подчеркнул посол США при НАТО.
Напомним, президент США Дональд Трамп надеялся, что ему будет легко убедить своего друга Владимира Путина приостановить войну. Впрочем, этого не произошло и Трамп наконец решил усилить давление на диктатора РФ. У американского лидера было по меньшей мере три веские причины, чтобы пойти на эскалацию.
Вместе с тем, пишет Politico, Трамп считает, что Кремль может одержать победу в войне. Такое убеждение у него есть, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины.