В США пригрозили Путину, проигнорировавшему шанс на мир

Владимир Путин. / © Associated Press

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Решение президента США Дональда Трампа посылать Украине вооружение, за которое будут платить страны НАТО и Канада, является сигналом для диктатора-президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил американский посол при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News.

"Мы дали вам шанс на мир. Президент Трамп является миротворцем. Но если вы хотите войны, мы будем вооружать Украину, и Европа будет за это платить", – заявил дипломат.

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Витакер отмечает, что Штаты "производят лучшее вооружение в мире", которую все хотят приобрести. В свою очередь, Вашингтон "будет предоставлять приоритет оружия для Украины".

Посол напомнил о том, что за последние 18 месяцев войска агрессорки России заняли 1% украинской территории. Впрочем, российские захватчики "не преуспевают, ежедневно теряют тысячи солдат". Кроме того, добавил Витакер, "много пострадавших среди гражданского населения в украинских городах".

"Я думаю, что это большой шаг, чтобы наконец-то закончить эту войну. Если Владимир Путин хочет продолжать бои в Украине, США продадут Европе вооружение, которое может быть использовано Украиной для ее защиты", - подчеркнул посол США при НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп надеялся, что ему будет легко убедить своего друга Владимира Путина приостановить войну. Впрочем, этого не произошло и Трамп наконец решил усилить давление на диктатора РФ. У американского лидера было по меньшей мере три веские причины, чтобы пойти на эскалацию.

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Вместе с тем, пишет Politico, Трамп считает, что Кремль может одержать победу в войне. Такое убеждение у него есть, несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины.

Дата публикации 13:08, 14.07.25 Количество просмотров 12 Разворот Трампа по отношению к Путину: на что Украина теперь может надеяться