Рубио назвал приоритет Трампа в войне в Украине

Марк Рубио и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Мирные переговоры являются приоритетом американского президента Дональда Трампа на пути урегулирования войны России против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время беседы с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

"О российско-украинской войне госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны путем достижения крепкого урегулирования путем переговоров", - заявила спикер Госдепа Темми Брюс.

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Напомним, президент США Дональд Трамп надеялся, что ему будет легко убедить своего друга Владимира Путина приостановить войну. Впрочем, этого не вышло. На фоне разочарования фюрером американский лидер решил кардинально изменить собственную риторику и усилить давление на Кремль

Тем временем The Telegraph назвало единственный шаг, который должен сделать Трамп, чтобы заставить Путина договариваться. Президент США может направить посланника не в Москву, а в Пекин, чтобы предупредить китайских лидеров, что им осталось всего 50 дней до введения 100-процентных тарифов США, если они не прекратят покупать российскую нефть.

Дата публикации 13:08, 14.07.25 Количество просмотров 8 Разворот Трампа по отношению к Путину: на что Украина теперь может надеяться