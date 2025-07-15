Рубіо назвав пріоритет Трампа у війні в Україні

Марко Рубіо і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Мирні переговори є пріоритетом американського президента Дональда Трампа на шляху до врегулювання війни Росії проти України.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.

"Щодо російсько-української війни, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни шляхом досягнення міцного врегулювання шляхом переговорів", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівався, що йому буде легко переконати свого друга Володимира Путіна зупинити війну. Втім, цього не сталося. На тлі розчарування “фюрером” американський лідер вирішив кардинально змінити власну риторику та посилити тиск на Кремль.

Тим часом The Telegraph назвало єдиний крок, що має зробити Трамп, аби змусити Путіна домовлятися. Президент США може направити посланця не до Москви, а до Пекіна, щоб попередити китайських лідерів, що їм залишилося лише 50 днів до запровадження 100-відсоткових тарифів США, якщо вони не припинять купувати російську нафту.

Дата публікації 13:08, 14.07.25 Кількість переглядів 8 Розворот Трампа щодо Путіна: на що Україна тепер може сподіватись