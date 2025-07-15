Вчені назвали тварину, яка не рухалась понад 7 років

Олм. Фото: Арне Ходаліч\CC BY-SA 3.0

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У печері в Боснії та Герцеговині вчені зафіксували саламандру, яка не зрушила з місця протягом 2569 днів. Олм вважається однією з найнерухливіших істот на планеті — він може роками обходитися без їжі й майже не рухатися.

Про це повідомило видання Iflscience.

Між 2010 і 2018 роками міжнародна група дослідників спостерігала за 26 особинами рідкісних печерних саламандр — олмів, що мешкають у підземних водоймах Балкан. Увагу вчених привернула одна особина, яка не змінила свого положення за понад сім років — 2569 днів.

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Ці дивовижні амфібії, що зовні нагадують примарних водяних зміїв, мешкають у темних печерах і майже повністю втратили зір. Натомість орієнтуються за допомогою хеморецепторів і можуть місяцями, а то й роками, не споживати їжі, завдяки чому ведуть надзвичайно малорухливий спосіб життя.

Як зазначено у дослідженні, у дикій природі олми в середньому переміщуються лише на 5 метрів на рік. Це разюче контрастує з поведінкою в лабораторіях, де ці істоти значно активніші.

Науковці вважають, що така інертність пов’язана з екстремальним енергозбереженням: олми можуть жити до 100 років, рідко розмножуються та не мають потреби в активному русі. Водночас дослідники не виключають, що спостережувана популяція може бути нетиповою для виду — вона має вкрай низьку генетичну варіативність.

Попри це, експерти наголошують: саме спостереження за тваринами в дикій природі дозволяє виявити особливості поведінки, які не проявляються в штучному середовищі.

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