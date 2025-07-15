ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
720
Час на прочитання
2 хв

Вчені назвали тварину, яка не рухалась понад 7 років

Олм — печерна саламандра з Балкан — не рухався понад сім років. Його визнали найбільш нерухомою істотою на планеті.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Олм. Фото: Арне Ходаліч\CC BY-SA 3.0

Олм. Фото: Арне Ходаліч\CC BY-SA 3.0

У печері в Боснії та Герцеговині вчені зафіксували саламандру, яка не зрушила з місця протягом 2569 днів. Олм вважається однією з найнерухливіших істот на планеті — він може роками обходитися без їжі й майже не рухатися.

Про це повідомило видання Iflscience.

Між 2010 і 2018 роками міжнародна група дослідників спостерігала за 26 особинами рідкісних печерних саламандр — олмів, що мешкають у підземних водоймах Балкан. Увагу вчених привернула одна особина, яка не змінила свого положення за понад сім років — 2569 днів.

Ці дивовижні амфібії, що зовні нагадують примарних водяних зміїв, мешкають у темних печерах і майже повністю втратили зір. Натомість орієнтуються за допомогою хеморецепторів і можуть місяцями, а то й роками, не споживати їжі, завдяки чому ведуть надзвичайно малорухливий спосіб життя.

Як зазначено у дослідженні, у дикій природі олми в середньому переміщуються лише на 5 метрів на рік. Це разюче контрастує з поведінкою в лабораторіях, де ці істоти значно активніші.

Науковці вважають, що така інертність пов’язана з екстремальним енергозбереженням: олми можуть жити до 100 років, рідко розмножуються та не мають потреби в активному русі. Водночас дослідники не виключають, що спостережувана популяція може бути нетиповою для виду — вона має вкрай низьку генетичну варіативність.

Попри це, експерти наголошують: саме спостереження за тваринами в дикій природі дозволяє виявити особливості поведінки, які не проявляються в штучному середовищі.

Нагадаємо, вчені відкрили нову клітинну органелу, яка може змінити уявлення про хвороби.

У 2025 році дослідники виявили раніше невідому клітинну структуру, що може виявитися життєво важливою для нашого здоров’я і вже додана до підручників з анатомії.

Дата публікації
Кількість переглядів
720
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie