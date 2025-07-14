Лікарка назвала середню тривалість життя чоловіків в Україні: статистика вражає

Лікарка назвала середню тривалість життя чоловіків / © www.freepik.com/free-photo

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Тривалість життя чоловіків в Україні становить у середньому 67 років, що фактично позбавляє їх можливості скористатися пенсією, за яку вони сплачували податки.

Про це заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець в ефірі «Вечір.LIVE».

Також вона наголосила, що цей показник є одним із найнижчих у Європі.

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«І, якщо тривалість життя сьогодні для чоловіків складає 67 років, а для жінок — 76-77. Жінки живуть в Україні на 10 років більше. І всі іноземні делегації, які приїздять, говорять про збільшення пенсійного віку в Україні. Я їм ставлю пряме запитання: „Ви знаєте, скільки у нас тривалість життя чоловіків?“», — зазначила лікарка.

Богомолець підкреслила, що зменшити смертність реально без мільярдних витрат. Для цього необхідно змінити харчові звички населення, зокрема зменшити споживання солі, а також посилити контроль за артеріальним тиском, забезпечити правильну діагностику та своєчасне лікування інфарктів та інсультів. За її словами, такі заходи дозволять знизити смертність від серцево-судинних захворювань щонайменше вдвічі.

«Сіль є головним провокатором гіпертонії. А гіпертонія провокує інфаркти й інсульти — і це на першому місці сьогодні від смертності. Культура споживання солі, зменшення вмісту солі в промисловому виробництві (щоб ті компанії, які випускають ковбасу, навіть хліб) — туди треба менше класти солі», — пояснила Ольга Богомолець.

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