Населення України

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Під час повномасштабної війни чисельність працездатного населення в Україні зменшилася на 40%. Близько 1,7 млн працездатних українців перебувають за кордоном.

Про це повідомила перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак, передає Delo.ua.

За її словами, 74% роботодавців відчувають брак кадрів, а середній дефіцит у компаніях становить приблизно 15% від штату.

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Чиновниця наголосила, що для відновлення економіки країні потрібно додатково залучити ще 4–5 мільйонів працівників.

Через демографічну кризу, вважає Марчак, в Україні потрібно викорінити ейджизм — дискримінацію та упереджене ставлення до людей через їхній вік. За її даними, 69% чоловіків та 67% жінок у віці 50+ років стикалися з ейджизмом, а роботодавці частіше пропонують вакансії молодим.

«Люди старшого віку менше хочуть шукати роботу, а це велика проблема, адже їх потрібно долучити до ринку праці. Тому треба забезпечити рівне ставлення для всіх шукачів роботи», — заявила вона.

Марчак наголосила, що тенденція до старіння населення в Україні зберігатиметься. Нині ж в Україні працює лише 27% людей віком понад 50 років.

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Нагадаємо, за офіційною інформацією населення України станом на кінець 2024 року скоротилося до 32 мільйонів осіб.