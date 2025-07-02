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Дмитро Гордон приголомшив, який вигляд 71-річна Лайма Вайкуле мала в молодості
Дмитро Гордон поділився архівним фото з Лаймою Вайкуле. Журналіст показав, який вигляд артистка мала в 36 років.
Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон приголомшив, який вигляд латвійська співачка Лайма Вайкуле мала в молодості.
У своєму Instagram знаменитість поділився їхнім архівним чорно-білим знімком. Кадр був зроблений 35 років тому, а саме 1990 року. На знімку Лаймі Вайкуле було 36 років, а самому Дмитру Гордону – 23.
Латвійську виконавицю просто не впізнати. На кадрі артистка була зображена з коротким кучерявим русим волоссям. Хоча зараз здебільшого виконавиця постає перед публікою в білій перуці.
Тим часом сам Дмитро Гордон мав густу шевелюру. Він позував поруч із Лаймою Вайкуле в діловому костюмі.
"1990 рік, з Лаймою Вайкуле", - коротко підписав світлину журналіст.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон публікував архівне фото, на якому був зображений зі співачкою Іриною Білик. Журналіст показав, як за 30 років артистка змінилася просто до невпізнання.