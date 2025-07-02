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Дмитрий Гордон ошеломил, как 71-летняя Лайма Вайкуле выглядела в молодости
Дмитрий Гордон поделился архивным фото с Лаймой Вайкуле. Журналист показал, как артистка выглядела в 36 лет.
Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон ошеломил, как выглядела латвийская певица Лайма Вайкуле в молодости.
В своем Instagram знаменитость поделился их архивным черно-белым снимком. Кадр был сделан 35 лет назад, а именно в 1990 году. На снимке Лайме Вайкуле было 36 лет, а самому Дмитрию Гордону - 23.
Латвийскую исполнительницу просто не узнать. На кадре артистка была изображена с короткими кудрявыми русыми волосами. Хотя сейчас в основном исполнительница предстает перед публикой в белом парике.
Между тем у самого Дмитрия Гордона была густая шевелюра. Он позировал рядом с Лаймой Вайкуле в деловом костюме.
"1990 год, с Лаймой Вайкуле", - коротко подписал фотографию журналист.
Напомним, недавно Дмитрий Гордон публиковал архивное фото, на котором был запечатлен с певицей Ириной Билык. Журналист показал, как за 30 лет артистка изменилась просто до неузнаваемости.