Дмитрий Гордон ошеломил, как 71-летняя Лайма Вайкуле выглядела в молодости

Дмитрий Гордон и Лайма Вайкуле

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Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон ошеломил, как выглядела латвийская певица Лайма Вайкуле в молодости.

В своем Instagram знаменитость поделился их архивным черно-белым снимком. Кадр был сделан 35 лет назад, а именно в 1990 году. На снимке Лайме Вайкуле было 36 лет, а самому Дмитрию Гордону - 23.

Латвийскую исполнительницу просто не узнать. На кадре артистка была изображена с короткими кудрявыми русыми волосами. Хотя сейчас в основном исполнительница предстает перед публикой в белом парике.

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Лайма Вайкуле и Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Между тем у самого Дмитрия Гордона была густая шевелюра. Он позировал рядом с Лаймой Вайкуле в деловом костюме.

"1990 год, с Лаймой Вайкуле", - коротко подписал фотографию журналист.

Напомним, недавно Дмитрий Гордон публиковал архивное фото, на котором был запечатлен с певицей Ириной Билык. Журналист показал, как за 30 лет артистка изменилась просто до неузнаваемости.