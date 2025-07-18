Китай помогает сделать "Шахеды" менее уязвимыми: объяснение эксперта

Атака "Шахедов" / © ТСН.ua

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Вражеские «Шахеды» стали менее уязвимыми для украинской ПВО благодаря специальным китайским антеннам, которые защищают их от средств РЭБ.

Об этом рассказал специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» в интервью «Радио Свобода».

«Для „Шахедов“ сейчас критически важным элементом является GRPA-антенны, которые позволяют бороться с нашим РЭБом и помогают наводиться на цель и поражать ее. В их производстве России помогает Китай, поставляя как минимум уже четыре разновидности таких антенн», — отметил он.

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«Флэш» заметил, что эти антенны становятся все более мощными.

«Количество элементов в них растет — а наш РЭБ просто не рассчитан на это, он не справляется с защитой. Мы видим, как несколько „Шахедов“ все чаще попадают в одну и ту же цель. И в обломках этих дронов мы находим эти китайские усиленные антенны», — сказал он.

Эксперт отметил, что для противодействия таким усовершенствованным «Шахедам» надо модернизировать украинские средства РЭБ.

«Сразу отмечу, что РЭБы непосредственно не сбивают „Шахеды“, они лишь позволяют защитить конкретную цель плюс дают возможность другим средствам поразить дрон», — сказал он.

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При этом «Флеш» отметил, что эффективность мобильных огневых групп для уничтожения вражеских ударных-дронов стала значительно меньше и составляет, по его расчетам, около 10%.

«Связано это с тем, что „Шахеды“ летают на больших высотах — попасть в них на расстоянии 2 километра из пулемета очень трудно. Россияне тоже это понимают, поэтому выбирают коридоры пролета на территорию Украины как можно выше», — пояснил эксперт.

Напомним, Украина переходит к масштабному использованию беспилотников-перехватчиков для борьбы с «Шахедами», заключив контракты на поставку десятков тысяч таких беспилотников.