"Шахеды" будут массированно атаковать в августе: эксперт объяснил, что ждать

"Шахеды" будут массированно атаковать в августе / © t.me/SJTF_Odesa

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Украина и Великобритания подписали долгосрочное соглашение на поставку 5000 ракет для систем ПВО Thales, рассчитанное на 19 лет. Заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский объяснил эту необходимость значительной угрозой со стороны России, которая продолжает использовать большое количество воздушных целей.

Об этом он сказал в эфире Radio NV.

«У нас до сих пор существует серьезная угроза со стороны применения врагом большого количества воздушных целей, поэтому нужно говорить о поиске решения за счет малых зенитных ракетных комплексов, которые, например, помогут нам решать эту проблему тысячи дронов типа „Шахед“», — отметил Храпчинский.

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Он прогнозирует, что Россия уже в августе может начать массированные обстрелы с использованием тысяч БПЛА в сутки. Эксперт отмечает, что малые зенитные ракеты являются эффективным решением для противодействия таким целям. Храпчинский объясняет, что «Шахеды» имеют неяркий тепловой след и не излучают сигналы, что затрудняет их перехват традиционными тепловыми или радиолокационными ракетами. Поэтому необходимы модернизированные системы, способные перехватывать эти дроны. Храпчинский вспоминает 20 тысяч взрывателей, отправленных на Ближний Восток, как пример систем, эффективно работавших против «Шахедов».

В то же время Храпчинский подчеркивает важность локализации производства подобных систем в Украине: «Нам все же нужно локализовать такие возможности непосредственно в Украине. Не просто заказать, производить где-нибудь для Украины, а именно переводить производственные мощности в Украину.»

Он добавил, что эти производства необходимо перемещать под землю в более безопасные места, чтобы уменьшить зависимость от западных партнеров.

Напомним, Великобритания готова направить солдат в Украину для «усиления» прекращения огня с агрессорской Россией в рамках реализации планов «коалиции решительных».

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Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры с другими странами, присоединившимися к «коалиции желающих». Ожидается, что Париж и Лондон предоставят основную часть военных сил, хотя план также требует поддержки со стороны США.

Великобритания подпишет оборонное соглашение с Украиной, предусматривающее поставки более 5000 ракет противовоздушной обороны (ПВО).