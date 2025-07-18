Как сбивать "Шахеды": военный раскрыл эффективные методы противодействия

Военный рассказал, как противодействовать "Шахедам"

Реклама

Для эффективного противодействия «Шахедам» Украина должна создать многоуровневую систему обороны, которая исключит возможность их прорыва в населенные пункты.

Такое мнение высказал военнослужащий, специалист в сфере радиотехнологий Сергеем Бескрестновым с позывным Флэш в интервью для Радио Свобода.

«Мы должны построить несколько условных рубежей обороны, которые бы эти „Шахеды“ в принципе не преодолевали по пути в населенные пункты Украины», — отмечает эксперт.

Реклама

По мнению Флеша, эта система должна включать комплексное использование мобильных огневых групп, зенитных дронов-перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных станций. Все эти элементы должны работать слаженно как единый механизм.

«Те же пилоты самолетов и вертолетов, которые летают по всей стране и уничтожают немало „Шахедов“: на самом деле они выполняют колоссальную работу, о которой многие не догадываются. Представьте себе, как вертолет, плюс-минус наугад, зная лишь приблизительную информацию о полете „Шахеда — найти его и уничтожить“, — объяснил военный.

По его словам, важнейшим шагом в построении этой оборонной линии является развитие собственного производства зенитных дронов-перехватчиков. Это позволит Украине полагаться на собственные силы, не зависеть от западной помощи и использовать уникальный опыт, приобретенный в этой войне, которого, по словам эксперта, никто в мире не имеет.

Напомним, российская армия использует 4-5 разных типов боевых частей. В некоторых БПЛА они теперь могут устанавливать боевую часть весом до 90 кг вместо привычных 50.

Реклама

Использование такой боевой части свидетельствует о терроре против мирного населения. Если фугасные боеприпасы обычно направлены на военные или промышленные объекты, то Шахеды с напалмом применяются против городов-миллионников.