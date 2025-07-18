Санкции ЕС "снесли крышу" Медведеву: угрожает разгромом Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев угрозами отреагировал на согласование послами Евросоюза 18-го пакета санкций против Москвы. Он пообещал еще более сильные удары по объектам Украины.

Об этом чиновник написал в Сети.

Медведев взялся утверждать, что новый пакет европейских санкций против России якобы не способен изменить ее позицию.

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«Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — «взорвался» угрозами заместитель председателя российского Совбеза.

Он также отметил, что Москве следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и «наиболее одиозных» его стран. К ним Медведев отнес страны Балтии, Польшу, Великобританию и Германию с Францией. Относительно лидеров последних двух российский политик высказался, что тем якобы «не дают покоя лавры Третьего рейха».

Медведев взялся прямо призывать к ненависти в отношении стран ЕС, назвав это «важнейшим оружием, позволяющим наиболее эффективно двигаться к своей противоположности — любви».

Напомним, послы стран-членов Евросоюза утром 18 июля согласовали новый — уже 18-й пакет санкций против России. Окончательно ограничения будут приняты позже в этот же день.

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Комментируя эти санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их незаконными. Он утверждает, что Москва адаптировались к ограничениям, и что «каждый новый пакет санкций добавляет сложностей его авторам».