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ЕС утвердил новые санкции против России: у Путина отреагировали
В России заявляют, что "адаптировались к жизни в условиях ограничений".
Страны Европейского Союза согласовали 18-й пакет санкций против агрессорки России. Кремль нагло называет их "незаконными".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Новый пакет санкций ЕС будет проанализирован, чтобы минимизировать его последствия", - сказал он.
По словам Пескова, Российская Федерация якобы "приобрела иммунитет и адаптировались к жизни в условиях ограничений". Кроме того, представитель Кремля нагло высказался, мол, "каждый новый пакет санкций придает сложности его авторам".
18-й пакет санкций против РФ
Сегодня, 18 июля, был утвержден 18 пакет санкций Европейского Союза против России, после того как Словакия сняла свое вето. Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас он является "одним из самых жестких" на данный момент.
В частности, согласованный послами ЕС 18-й пакет санкций против России предусматривает : запрет на любые транзакции по нефтепроводам "Северный поток" и "Северный поток-2"; ценовой предел на русскую нефть; санкции против 22 российских и иностранных компаний, напрямую поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, запрет транзакций финансовых операторов в третьих странах, помогающих Москве обходить санкции и т.д.
Украинские власти отреагировали на новые санкционные ограничения . Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение Евросоюза, "для которого мы все вместе активно работали".
"Это нужно решение, и нужно именно сейчас как реагирование на то, что Россия нанесла более жестокие удары по нашим городам и селам", - подчеркнул президент.