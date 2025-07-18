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ТСН в социальных сетях

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Политика
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ЕС утвердил новые санкции против России: у Путина отреагировали

В России заявляют, что "адаптировались к жизни в условиях ограничений".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

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Страны Европейского Союза согласовали 18-й пакет санкций против агрессорки России. Кремль нагло называет их "незаконными".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Новый пакет санкций ЕС будет проанализирован, чтобы минимизировать его последствия", - сказал он.

По словам Пескова, Российская Федерация якобы "приобрела иммунитет и адаптировались к жизни в условиях ограничений". Кроме того, представитель Кремля нагло высказался, мол, "каждый новый пакет санкций придает сложности его авторам".

18-й пакет санкций против РФ

Сегодня, 18 июля, был утвержден 18 пакет санкций Европейского Союза против России, после того как Словакия сняла свое вето. Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас он является "одним из самых жестких" на данный момент.

В частности, согласованный послами ЕС 18-й пакет санкций против России предусматривает : запрет на любые транзакции по нефтепроводам "Северный поток" и "Северный поток-2"; ценовой предел на русскую нефть; санкции против 22 российских и иностранных компаний, напрямую поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, запрет транзакций финансовых операторов в третьих странах, помогающих Москве обходить санкции и т.д.

Украинские власти отреагировали на новые санкционные ограничения . Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это решение Евросоюза, "для которого мы все вместе активно работали".

"Это нужно решение, и нужно именно сейчас как реагирование на то, что Россия нанесла более жестокие удары по нашим городам и селам", - подчеркнул президент.

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