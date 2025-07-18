В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России

Под ограничения попадает российская нефть, банки и компании по необходимым схемам. / © Getty Images

Реклама

После ЕС согласовали новые санкции против России.

Об этом сообщил редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвяк 18 июля.

«Зеленый свет — послы ЕС приняли санкции. Официальное утверждение позже сегодня», — написал в соцсети Х.

Реклама

Ранее сообщалось, что 18 пакет санкций ЕС против России будет включать, в частности, установление динамического потолка цен на российскую нефть, запрет на эксплуатацию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также новые ограничения для российских банков.

Премьер-министр Словакии заявлял, что Словакия не будет голосовать за 18 пакет санкций ЕС против России.

По словам Фицо, Словакия не поддержит 18-й пакет санкций, пока не будет уверена, что не понесет финансовых потерь от прекращения поставок российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

Первое ограничение на цену российской нефти страны G7 было введено еще в декабре 2022 года с целью ослабления финансирования агрессии РФ против Украины. После длительного падения фьючерсов на нефть установленный уровень в $60 за баррель фактически потерял свою действенность, поэтому ЕС и Великобритания в последние месяцы настаивали на его пересмотре.

Реклама