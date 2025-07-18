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У ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії
Новий пакет обмежень передбачає, зокрема, зниження граничної ціни на російську нафту.
Посли ЄС узгодили нові санкції проти Росії.
Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк 18 липня.
«Зелене світло — посли ЄС ухвалили санкції. Офіційне затвердження пізніше сьогодні», — написав у соцмережі Х.
Раніше повідомлялося, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії включатиме, зокрема, встановлення динамічної стелі цін на російську нафту, заборону на експлуатацію газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», а також нові обмеження для російських банків.
Премʼєр-міністр Словаччини заявляв, що Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій ЄС проти країни-агресора Росії.
За словами Фіцо, Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій, поки не буде впевнена, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС від 1 січня 2028 року.
Перше обмеження на ціну російської нафти країни G7 запровадили ще в грудні 2022 року з метою послаблення фінансування агресії РФ проти України. Після тривалого падіння ф’ючерсів на нафту, встановлений рівень у $60 за барель фактично втратив свою дієвість, тож ЄС та Велика Британія останні місяці наполягали на його перегляді.