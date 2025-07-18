У ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії

Під обмеження потрапляє російська нафта, банки та компанії з обхідних схем / © Getty Images

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Посли ЄС узгодили нові санкції проти Росії.

Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк 18 липня.

«Зелене світло — посли ЄС ухвалили санкції. Офіційне затвердження пізніше сьогодні», — написав у соцмережі Х.

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Раніше повідомлялося, що 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії включатиме, зокрема, встановлення динамічної стелі цін на російську нафту, заборону на експлуатацію газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», а також нові обмеження для російських банків.

Премʼєр-міністр Словаччини заявляв, що Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій ЄС проти країни-агресора Росії.

За словами Фіцо, Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій, поки не буде впевнена, що не зазнає фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС від 1 січня 2028 року.

Перше обмеження на ціну російської нафти країни G7 запровадили ще в грудні 2022 року з метою послаблення фінансування агресії РФ проти України. Після тривалого падіння ф’ючерсів на нафту, встановлений рівень у $60 за барель фактично втратив свою дієвість, тож ЄС та Велика Британія останні місяці наполягали на його перегляді.

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