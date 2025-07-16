Які овочі не можна мити гарячою водою / © unsplash.com

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Які овочі краще мити лише холодною водою і чому важливо уникнути помилок в очищенні продуктів?

Чому температура води важлива

Овочі — такі собі “живі організми”, які навіть після збирання продовжують реагувати на зовнішні умови. Через гарячу воду їхні текстура, структура, якість, смак та склад поживних речовин можуть змінюватися.

Кожен овоч унікальний по-своєму. Деякі містять крохмаль, в інших багато водорозчинних вітамінів (зокрема, В і С). Висока температура води може пришвидшити розпад речовин, активувати ферменти, зробити овочі менш апетитними, м’якими. Наприклад, якщо помити гарячою водою зелень, вона одразу зів’яне, коренеплоди ж втрачають свою хрумкість.

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Які овочі не можна мити гарячою водою

Найбільш делікатною в плані очищення вважається листова зелень. Рукола, шпинат, базилік відрізняються тонкими листочками, а тому реагують на високу температуру миттєво. Через гарячу воду вони втрачають хрускіт і яскравість (руйнується хлорофіл), швидше в’януть. А шпинат до того ж втрачає до 30% вітаміну С після контакту з гарячою водою (вище 40 градусів).

Для листової зелені рекомендовано використовувати лише холодну воду (10-15 градусів), занурювати їх у рідину на 1-2 хвилини. Бруд видалиться без шкоди продуктам.

Ще один продукт, який не можна мити в гарячій воді — гриби. Вони, наче губка, дуже швидко вбирають вологу, а гаряча вода додатково робить їх водянистими. Експерти радять очищати гриби вологою ганчіркою або сухою щіткою, а якщо миття необхідне, використовувати лише холодну воду.

Наступний овоч здається міцним, але його також не можна мити гарячою водою. Йдеться про картоплю. Через високу температура активуються ферменти, що розщеплюють крохмаль, а тому овоч стає клейким. Якщо ви збираєтесь варити або смажити картоплю, вона обов’язково втратить свою форму і стане менш смачною.

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Справжнім літнім скарбом вважаються помідори. Мити їх гарячою водою не рекомендується, адже вона перетворить томати на кашу. Висока температура пошкоджує тонку шкірку, яка починає тріскатися. Особливо критично це для ніжних сортів. Помідори промивають під холодною проточною водою, уникаючи тривалого замочування. Якщо вони дуже брудні, до води додають 1 ч. ложку оцту на 1 л рідини.

Хрумкі огірки також погано переносять високу температуру. Через неї вони стають м’якими, а шкірка зморщується. Особливо актуально це для молодих овочів. Щоб не пошкодити огірки, їх миють прохолодною водою, легко очищаючи щіткою. А щоб посилити їх хрумкість, можна залити овочі крижаною водою на кілька хвилин.