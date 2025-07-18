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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Новые санкции ЕС против России: Ермак раскрыл их суть

Новые санкции предусматривают, в частности, полный запрет транзакций по нефтепроводам «Северный поток», ценовой лимит на российскую нефть и удар по «танкерному флоту».

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Getty Images

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После того, как послы стран-членов Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что предусматривают новые ограничения.

Об этом Ермак написал в Сети.

Согласованный послами ЕС 18-й пакет санкций против России предусматривает:

  • Запрет на любые транзакции по нефтепроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». «Конец иллюзиям об их будущем», — отметил глава ОП.

  • Ценовой лимит на российскую нефть.

  • Под санкциями окажутся еще 105 судов российского «танкерного флота». Ермак отметил, что это прямой удар по схемам обхода ограничений.

  • Полный запрет импорта нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти.

  • Ограничения против российского фонда прямых инвестиций, что ударит по карману тамошних элит.

  • Полный бан на SWIFT для еще 22 российских банков и фактический запрет всех транзакций.

  • Запрет транзакций финансовых операторов в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции.

  • Экспортные ограничения на более 2,5 млрд евро. Это означает, что в Россию больше не попадут технологии и критические промышленные товары.

  • Санкции против 22 российских и иностранных компаний, которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

  • Ограничения в отношении тех лиц, которые занимаются идеологической обработкой украинских детей в России.

«Ряд предложений нашей санкционной группы учтены», — добавил Ермак.

Напомним, утром 18 июля послы ЕС согласовали новые санкции против России в рамках 18-го пакета ограничений. Официально эти санкции будут утверждены позже в этот же день.

К слову, накануне вечером стало известно, что Словакия снимает свое вето с 18-го пакета санкций против РФ. Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что даст указание словацким представителям в ЕС поддержать новый пакет ограничений.

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