Новые санкции ЕС против России: Ермак раскрыл их суть

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Getty Images

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После того, как послы стран-членов Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что предусматривают новые ограничения.

Об этом Ермак написал в Сети.

Согласованный послами ЕС 18-й пакет санкций против России предусматривает:

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Запрет на любые транзакции по нефтепроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». «Конец иллюзиям об их будущем», — отметил глава ОП.

Ценовой лимит на российскую нефть.

Под санкциями окажутся еще 105 судов российского «танкерного флота». Ермак отметил, что это прямой удар по схемам обхода ограничений.

Полный запрет импорта нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти.

Ограничения против российского фонда прямых инвестиций, что ударит по карману тамошних элит.

Полный бан на SWIFT для еще 22 российских банков и фактический запрет всех транзакций.

Запрет транзакций финансовых операторов в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции.

Экспортные ограничения на более 2,5 млрд евро. Это означает, что в Россию больше не попадут технологии и критические промышленные товары.

Санкции против 22 российских и иностранных компаний, которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Ограничения в отношении тех лиц, которые занимаются идеологической обработкой украинских детей в России.

«Ряд предложений нашей санкционной группы учтены», — добавил Ермак.

Напомним, утром 18 июля послы ЕС согласовали новые санкции против России в рамках 18-го пакета ограничений. Официально эти санкции будут утверждены позже в этот же день.

К слову, накануне вечером стало известно, что Словакия снимает свое вето с 18-го пакета санкций против РФ. Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что даст указание словацким представителям в ЕС поддержать новый пакет ограничений.