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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Польша призвала своих граждан не ехать в Россию

Известно, что в августе Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаг Польши.

Флаг Польши. / © pixabay.com

Польша рекомендует своим гражданам не ездить в агрессорку Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе польского МИД в соцсети Х 18 июля.

"Министерство иностранных дел не рекомендует путешествовать в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши Россией государством, которое не является дружественным", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в РФ сократили количество консульского персонала Республики Польша. Именно поэтому возможность предоставления помощи гражданам ограничена".

К слову, война РФ против Украины и решение Москвы признать Польшу недружественным государством являются факторами, влияющими на путешествия поляков уже длительное время.

Напомним, ночью против 16 июля польский завод Barlinek Group в Виннице, производящий напольные покрытия, стал мишенью атак российских беспилотников. На предприятии пострадали работники.

После инцидента Польша вызвала в разговор представителя посольства страны-агрессорки России.

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Дата публикации
Количество просмотров
562
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