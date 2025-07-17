Удар РФ по польскому заводу: появилась реакция Варшавы

Флаг Польши.

Реклама

Польша вызвала на разговор представителя посольства страны-агрессорки России из-за ударов "Шахедов" по предприятию польской компании в Виннице , производящей напольное покрытие.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши в соцсети Х.

"Вчера Министерство иностранных дел Польши сообщило представителю российского посольства, что атака на фабрику "Барлинек" в Виннице, который является польским бизнесом и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", – говорится в сообщении.

Реклама

Атака на польское предприятие

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что завод Barlinek Group в Виннице стал мишенью атак российских беспилотников в ночь на 16 июля. На предприятии пострадали три человека, двое с которым имеют серьезные ожоги.

"Российские беспилотники ударили по заводу группы компаний Barlinek в Виннице. Директор завода только что сказал мне, что это было сделано намеренно, по трем направлениям", - заявил глава польского МИД.

Заметим, что минувшей ночью во время воздушной тревоги в Виннице раздались взрывы. Местные власти утром проинформировали, что РФ массированно ударила по городу. Произошли попадания в объекты гражданской инфраструктуры. В общей сложности область этой ночью атаковало 28 БпЛА, из них ориентировочно 18 целей было уничтожено.

Дата публикации 11:42, 16.07.25 Количество просмотров 434 Винницкая область подверглась массовому обстрелу! В Виннице пылало! Вживую из города