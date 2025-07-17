В Кривом Роге раздался взрыв: что известно

Взрыв. / © Associated Press

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Утром 17 июля в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Город атакуют российские беспилотники.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв от атаки "Шахеда". Осторожно - еще два на подлете", - подчеркнул чиновник.

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Заметим, в Кривом Роге с 08:04 продолжается воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе ударных БПЛА.

Как сообщалось, этой ночью в Днепре была тяжелая ночь. РФ атаковала ударными БпЛА, в городе раздавались взрывы. Известно, что повреждены предприятия. Из-за вражеской атаки погиб человек, а пятеро пострадали.

Напомним, ночью против 16 июля россияне массированно атаковали Кривой Рог. Они применили ракету и беспилотники "Шахед". Враг попал по инфраструктуре и предприятиям, пострадал 17-летний юноша.

Дата публикации 09:43, 16.07.25 Количество просмотров 50 После ракетного обстрела добивали «Шахедами»! В прямом эфире о ситуации из Кривого Рога