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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Кривом Роге раздался взрыв: что известно

Город атакуют российские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Утром 17 июля в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. Город атакуют российские беспилотники.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрыв от атаки "Шахеда". Осторожно - еще два на подлете", - подчеркнул чиновник.

Заметим, в Кривом Роге с 08:04 продолжается воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе ударных БПЛА.

Как сообщалось, этой ночью в Днепре была тяжелая ночь. РФ атаковала ударными БпЛА, в городе раздавались взрывы. Известно, что повреждены предприятия. Из-за вражеской атаки погиб человек, а пятеро пострадали.

Напомним, ночью против 16 июля россияне массированно атаковали Кривой Рог. Они применили ракету и беспилотники "Шахед". Враг попал по инфраструктуре и предприятиям, пострадал 17-летний юноша.

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