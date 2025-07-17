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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Кривому Розі пролунав вибух: що відомо

Місто атакують російські безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Зранку 17 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Місто атакують російські безпілотники.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

“Кривий Ріг. Вибух від атаки “Шахеда”. Обережно – ще два на підльоті”, - наголосив чиновник.

Зауважимо, у Кривому Розі від 08:04 триває повітряна тривога. Військові попереджають про загрозу ударних БпЛА.

Як повідомлялося, цієї ночі у Дніпрі була тяжка ніч. РФ атакувала ударними БпЛА, у місті лунали вибухи. Відомо, що пошкоджені підприємства. Через ворожу атаку загинула людина, а п’ятеро постраждали.

Нагадаємо, вночі проти 16 липня росіяни масовано атакували Кривий Ріг. Вони застосували ракету та безпілотники «Шахед». Ворог влучив по інфраструктурі та підприємствах, постраждав 17-річний юнак.

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