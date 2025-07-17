Ідеальний варіант для літа: п’ять стильних образів королеви Камілли

Королева Камілла / © Getty Images

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Біла сукня з квітковим принтом

Королева Камілла / © Getty Images

Цю милу сукню середньої довжини з квітковим принтом Камілла носила багаторазово. Це вбрання від улюбленого королівського дизайнера Fiona Clare, його Камілла поєднувала із двоколірними туфлями з круглими носами на підборах, ниткою перлів на шиї, своєю улюбленою золотою пластинчастою підвіскою та перлинними сережками у вухах, а також браслетом Van Cleef & Arpels на зап’ясті.

Темно-синя у білий горох

Королева Камілла / © Associated Press

Це строгіший варіант сукні для виходу у світ від Fiona Clare темно-синього кольору, в дрібний білий горох і з білим коміром. Вбрання королева доповнила знову двоколірними туфлями на підборах і невеликим прямокутним клатчем зі шкіри. Елегантний лук чудово доповнювався сережками з перлів із діамантами, улюбленою золотою підвіскою королеви і заручальною каблучкою.

Туніка та штани-кльош

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла дуже любить туніки і часто бере їх із собою у закордонні поїздки. Це гарний варіант образу для спекотної погоди. Це туніка, розшита бісером, та штани Anna Valentine красивого волошкового кольору. Її Величність підібрала світлі туфлі і прямокутний плетений клатч, доповнила образ сережками-вісячками від Van Cleef & Arpels і кількома золотими ланцюжками з підвісками на шиї.

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Біла сукня-сорочка в горох

Королева Камілла / © Getty Images

Білий — ідеальний колір для літа. Камілла обрала сукню-сорочку в дрібний горох і з поясом на талії, яке доповнила світло-бежевими шкіряними туфлями-човниками та маленьким чорним клатчем. Образ завершував золотий ланцюжок із двома її улюбленими підвісками Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом із жовтого золота та підвіскою з ініціалами її онуків та перлинні сережки-вісячки.

Зелена сукня-сорочка в горох

Королева Камілла / © Getty Images

Це ще одне улюблене і яскраве вбрання королеви, яке вона носить у теплий сезон. Зелена сукня-сорочка від Samantha Sung в білий горох зі спідницею в складку, рукавами три чверті, поясом і застібкою на грудях чудово поєднується зі світлими бежевими туфлями Eliot Zed, улюбленою пластинчастою підвіскою на золотому ланцюжку і браслетом Van Cleef & Arpels, а також золотими сережками-висячками.

Нагадаємо, раніше ми вже показували вам яскраві сукні у гардеробі королеви Камілли, які вона обирає для світських виходів.