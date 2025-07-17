Спека в Україні: коли чекати на прохолоду та зміну погоди

Спека накрила Україну / © Associated Press

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До кінця тижня більшої спеки, ніж є наразі, не передбачається. А в деяких регіонах України очікується невелике похолодання. Така погодна ситуація є звичною для липня.

Про погоду виданню OBOZ.ua розповіла синоптикиня «Українського гідрометцентру» Наталія Птуха.

«Буде нестійка погода, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Локально можливі град та шквали», — зазначила Птуха.

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У четвер, 17 липня, місцями може спостерігатися сильна спека, +35… +37 градусів, попередила синоптикиня.

Проте решта території на найближчі три доби залишається у звичному температурному режимі. Вночі тут буде +15… +20 градусів, а вдень досить комфортні +23… +28 градусів.

А от на заході країни очікуються дощі, грози та шквальний вітер. На них впливатимуть атмосферні фронти циклону, який наразі перебуває на північ від нашої країни. Менше опадів можна очікувати від 20 липня.

Від понеділка, 21 липня, практично по всій території України, крім півночі, буде певне підвищення температури, попередила синоптикиня: «Але не спека. Спека на рівні +34 градуси залишається лише у південних та східних областях. Для екватора літа така погода досить близька до норми».

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Раніше синоптики повідомили, що у Києві 18–19 липня очікуються сильні зливи та суттєве зниження температури повітря — до +18…+22 градусів.

Цьогоріч у багатьох регіонах спостерігаються сильні зливи, шквали та буревії. Зокрема, на Львівщині за добу випало 115% місячної норми опадів — це рекордний показник.