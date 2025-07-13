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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека зашкалюватиме: синоптикиня назвала дату, коли вдарить +40

В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря наступного тижня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Прогноз погоди на 14-22 липня

Прогноз погоди на 14-22 липня / © ТСН.ua

У понеділок, 14 липня, на більшості території Україні очікується спекотна та суха погода. Лише на заході можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Погода завтра, 14 липня

За її словами, на півдні, сході та у більшості центральних областей протягом дня понеділка максимальна температура повітря становитиме +29+34 градуси.

У північній частині України 14-го липня буде в межах +27+30 градусів.

У західних областях завтра буде дещо прохолодніше — +25+29 градусів.

«Лише в другій половині дня чи надвечір у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. При грозах можливе шквалисте посилення вітру та локально град», — попередила Діденко.

Погода в Києві

У Києві 14 липня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме у столиці +27+29 градусів.

Погода на решту тижня

За словами Діденко, у четвер-п’ятницю, 17-18 липня температура повітря знизиться до +18+25 градусів, на півдні та сході до +26+30 градусів.

Проте вже наступними вихідними стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Нестерпна спека з 22 липня

«…наступного тижня, орієнтовно у вівторок, 22 липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря, тобто, за +35 і, ймовірно, до +40 градусів і навіть трохи вище. Ще раз наголошую, це прогноз попередній, бо надто далеко», — каже Діденко.

Раніше синоптикиня назвала причини аномального літа у світі та пояснила, якої погоди очікувати в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
501
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