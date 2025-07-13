Жара будет зашкаливать: синоптик назвала дату, когда ударит +40

Прогноз погоды на 14-22 июля / © ТСН.ua

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В понедельник, 14 июля, на большинстве территории Украины ожидается жаркая и сухая погода. Лишь на западе возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода завтра, 14 июля

По ее словам, на юге, востоке и в большинстве центральных областей в течение понедельника максимальная температура воздуха будет составлять +29+34 градуса.

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В северной части Украины 14 июля будет в пределах +27+30 градусов.

В западных областях завтра будет несколько прохладнее — +25+29 градусов.

«Только во второй половине дня или к вечеру в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах возможно шквалистое усиление ветра и локальный град», — предупредила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 14 июля осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха будет составлять в столице +27+29 градусов.

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Погода на оставшуюся неделю

По словам Диденко, в четверг-пятницу, 17-18 июля, температура воздуха снизится до +18+25 градусов, на юге и востоке до +26+30 градусов.

Однако уже в следующие выходные столбики термометров снова поползут вверх.

Невыносимая жара с 22 июля

«… на следующей неделе, ориентировочно во вторник, 22 июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше. Еще раз подчеркиваю, это прогноз предыдущий, потому что слишком далеко», — говорит Диденко.

Ранее синоптик назвала причины аномального лета в мире и объяснила, какой погоды ждать в Украине.

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