Парни 17-25 лет автоматически оказываются на учете в ТЦК - подробности

В Украине заработала система «Оберег» / © ТСН

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В Украине заработала автоматизированная система постановки на воинский учет которая синхронизируется с государственными реестрами.

Об этом рассказал юрист Юрий Танасийчук в эфире КИЕВ24.

«Это касается категории военнообязанных лиц — как правило, молодых ребят в возрасте от 17 до 25 лет. Система „Оберіг“, пользуясь данными реестров Государственной миграционной службы и других государственных реестров, которые довольно хорошо работают в Украине, автоматически ставит на учет именно эту возрастную категорию», — пояснил Танасийчук.

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По его словам, такая автоматизация имеет несколько целей: уменьшить нагрузку на работников ТЦК, которые обрабатывают большие массивы документов вручную, а также улучшить систематизацию и качество данных о военнообязанных лицах.

Юрист также подчеркнул, что система должна учитывать случаи, когда лицо по состоянию здоровья или по другим причинам не подлежит учету.

«В том числе система должна исключать мужчин и женщин, которые по состоянию здоровья или другим причинам не подлежат воинскому учету. Но пока такая коррекция происходит вручную — только после обращения конкретного лица, которое имеет документы, подтверждающие это», — отметил Танасийчук.

То есть, если гражданин не подлежит воинскому учету, он должен лично обратиться в ТЦК и СП с соответствующими документами для исключения из базы. Автоматическая система не выполняет эту проверку самостоятельно на основании медицинских или социальных факторов.

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«Сейчас это работает по принципу: если лицо не может быть военнообязанным — оно должно подать соответствующее обращение. Только тогда его смогут исключить из системы вручную», — пояснил юрист.

По мнению Танасийчука, система находится на завершающем этапе тестового режима. Юрист надеется, что после устранения технических ошибок она будет работать стабильно.

«Комментарии от людей, причастных к разработке системы и Министерства обороны, свидетельствуют о том, что исправления и исключения из системы будут происходить вручную. Но сама постановка на учет уже происходит через массивы данных — автоматически», — добавил он.

В перспективе система должна обеспечить более прозрачную, быструю и точную работу с учетом граждан, подлежащих военной службе.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве обороны Украины рассказали, когда украинцев освободят от посещения ТЦК и СП