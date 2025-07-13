Хлопці 17–25 років автоматично опиняються на обліку в ТЦК – подробиці

В Україні запрацювала система «Оберіг» / © ТСН

Реклама

В Україні запрацювала автоматизована система постановки на військовий облік яка синхронізується з державними реєстрами.

Про це розповів юрист Юрій Танасійчук в етері КИЇВ24.

«Це стосується категорії військовозобов’язаних осіб — як правило, молодих хлопців віком від 17 до 25 років. Система „Оберіг“, користуючись даними реєстрів Державної міграційної служби та інших державних реєстрів, які доволі добре працюють в Україні, автоматично ставить на облік саме цю вікову категорію», — пояснив Танасійчук.

Реклама

За його словами, така автоматизація має кілька цілей: зменшити навантаження на працівників ТЦК, які опрацьовують великі масиви документів вручну, а також покращити систематизацію та якість даних про військовозобов’язаних осіб.

Юрист також підкреслив, що система має враховувати випадки, коли особа за станом здоров’я або з інших причин не підлягає обліку.

«У тому числі система мала б виключати чоловіків і жінок, які через стан здоров’я чи інші причини не підлягають військовому обліку. Але наразі така корекція відбувається вручну — лише після звернення конкретної особи, яка має документи, що підтверджують це», — зазначив Танасійчук.

Тобто, якщо громадянин не підлягає військовому обліку, він повинен особисто звернутися до ТЦК та СП з відповідними документами для виключення з бази. Автоматична система не виконує цю перевірку самостійно на підставі медичних або соціальних факторів.

Реклама

«Наразі це працює за принципом: якщо особа не може бути військовозобов’язаною — вона має подати відповідне звернення. Тільки тоді її зможуть виключити з системи вручну», — пояснив юрист.

На думку Танасійчука, система перебуває на завершальному етапі тестового режиму. Юрист сподівається, що після усунення технічних помилок вона буде працювати стабільно.

«Коментарі від людей, причетних до розробки системи та Міністерства оборони, свідчать про те, що виправлення та виключення із системи відбуватимуться вручну. Але сама постановка на облік уже відбувається через масиви даних — автоматично», — додав він.

У перспективі система має забезпечити більш прозору, швидку та точну роботу з обліком громадян, що підлягають військовій службі.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві оборони України розповіли, коли українців звільнять від відвідування ТЦК і СП.