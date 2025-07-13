Путін учергове пожалівся на Захід: що видав диктатор

© Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін дорікнув Заходу через зневажливе ставлення до Росії. Він бідкається, що держави агресорки не враховуються.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Як зазначається, диктатор Путін заявив, що Захід зневажливо ставиться до державних інтересів Росії. Мовляв, ключові протиріччя між Заходом та СРСР були не лише через радянську ідеологію. За словами кремлівчького лідера, «байдуже ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося і після розпаду СРСР.

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«Це було з явним бажанням досягти якихось геополітичних переваг. Більше того, я вже, коли став президентом, теж не одразу все зрозумів», – заявив Путін.

Як стверджує Путін, попри спроби Росії донести свою позицію, Захід залишався байдужим.

«Для мене стало очевидно, що ідеологія мала, напевно, якесь значення, але все ж таки в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси», – зазначив глава Кремля.

Доповнюється…

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