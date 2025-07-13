- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували Самар на Дніпропетровщині: що відомо
Вень 13 липня у Самарі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
Російські війська 13 липня атакували Самар Дніпропетровської області безпілотниками. Під удар потрапила інфраструктура.
Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Глава адміністрації повідомив, що внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру.
Втім у місцевих пабліках йдеться про те, що під ударом нібито опинився ТЦК. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Дані про наслідки атаки уточнюється.