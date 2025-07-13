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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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130
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Росіяни атакували Самар на Дніпропетровщині: що відомо

Вень 13 липня у Самарі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму / Ілюстративне фото

Стовп диму / Ілюстративне фото / © DepositPhotos

Російські війська 13 липня атакували Самар Дніпропетровської області безпілотниками. Під удар потрапила інфраструктура.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Глава адміністрації повідомив, що внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру.

Втім у місцевих пабліках йдеться про те, що під ударом нібито опинився ТЦК. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Дані про наслідки атаки уточнюється.

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