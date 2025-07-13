Россияне атаковали Самар на Днепропетровщине: что известно (обновлено)

Столб дыма. / © https://ua.depositphotos.com/

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Российские войска 13 июля атаковали Самар Днепропетровской области беспилотниками. Под удар попала инфраструктура.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Глава администрации сообщил, что в результате удара повреждена инфраструктура.

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Впрочем, в местных пабликах говорится, что под ударом якобы оказался ТЦК. Официального подтверждения этой информации пока нет. Данные о последствиях атаки уточняются.

Новые детали от ова

Из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна. Сколько их выясняют специалисты.

«На месте работают все. Представители местных властей, чрезвычайники, полицейские, коммунальщики. Рядом с людьми и благотворители. Они выдают жильцам строительные материалы, чтобы временно закрыть избитое», — говорится в сообщении.

Местным напомнили, что восстановить поврежденное имущество помогает и государство. Податься на компенсацию можно через программу «Восстановление».

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"Уверен, вместе мы пройдем эти испытания. Главное - поддержка друг друга", - отметил Лысак.

Напомним, 27 июня во время воздушной тревоги в Днепре и Самаре раздалась серия взрывов. Громко было около 11:00. Снова взрывы произошли менее чем через 20 минут.

Стало известно, что число погибших и раненых растет.

"В больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общей сложности россияне убили пятерых человек", - такие данные озвучил Лысак по состоянию на 14:00.

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