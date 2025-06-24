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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1023
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Армія РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: є загиблі і постраждалі

Російські війська випустили по області ракети, вбивши й поранивши цивільне населення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ракетний удар

Ракетний удар / © ТСН.ua

Вдень 24 червня армія РФ атакувала місто Самар на Дніпропетровщині. Є жертви.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також, за встановленою інформацією, є потерпілі.

“У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини”, — повідомили в ОВА.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Росія — держава-терорист.

Нагадаємо, армія РФ 24 червня вдарила по Дніпру. Через ворожу атаку виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема — гуртожиток, гімназія, адмінбудівля.

Кількість загиблих стрімко зросла до 7 осіб, ще близько 70 — постраждали.

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