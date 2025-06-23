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- Украина
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Что делать, если остановили работники ТЦК: объясняет адвокат
Адвокат рассказал, что ТЦК не имеет права самостоятельно проверять документы. Где и как могут поступать законно?
В Украине нет четко определенных мест, где сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) имеют право проверять у граждан военно-учетные документы. Следовательно, подобные проверки могут происходить где угодно — в частности, на улицах, в общественном транспорте, или даже на блокпостах. Однако важно знать, что и эти действия должны происходить в рамках закона.
Адвокат Даниил Трясов в комментарии для РБК-Украина объяснил, как должны действовать органы власти и как защитить свои права.
Полиция и ТЦК: кто имеет полномочия
Полицейские вправе проверять документы у мужчин мобилизационного возраста. Речь идет о военно-учетных документах вместе с удостоверением личности. Однако, по словам адвоката, сотрудники ТЦК самостоятельно этого делать не могут. Они должны действовать только в присутствии полицейских.
В практике все чаще случаются случаи, когда ТЦК самостоятельно останавливает граждан и требует документы — это является прямым нарушением закона.
Адвокат советует в подобных ситуациях настаивать на фиксации всех действий представителей ТЦК и полиции с помощью боди-камер. Это позволит в дальнейшем обжаловать их действия в судебном порядке.
«В розыске» — манипуляция без правовых оснований
Еще одно распространенное нарушение — когда представители ТЦК утверждают, что лицо находится в розыске. Юрист отмечает: это манипуляция.
Согласно Уголовному процессуальному кодексу, в розыск может быть объявлено только подозреваемое лицо, уклоняющееся от следствия. У ТЦК нет никаких полномочий самостоятельно определять кого-то как «в розыске».
Также упоминания о «кабинете Резерв+» как доказательство розыска — юридически безосновательны, поскольку этот онлайн-сервис не закреплен законодательно.
Как поступить, если вас задерживают: четкий алгоритм
В случае неправомерных действий со стороны ТЦК или полиции адвокат советует:
требовать определение суда о розыске (если вам о нем говорят);
узнать, в каком уголовном производстве вы фигурируете и какой имеете статус;
позвонить по телефону адвокату;
вызвать следственно-оперативную группу по номеру 102;
сообщить, что обратитесь в ДБР по поводу превышения полномочий;
информировать уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Также следует помнить, что полиция не имеет права самостоятельно доставлять гражданина в ТЦК без оформления соответствующего протокола об административном задержании. А после этого передача лица в ТЦК должна сопровождаться составлением нового документа — протокола об административном правонарушении.
Напомним, Минобороны рассматривает возможность постепенного перевода большинства процессов, связанных с военным учетом в цифровой формат через приложение «Резерв+».
Этот сервис был запущен в мае прошлого года и позволяет обновлять персональные данные и подавать заявления на отсрочку от мобилизации.
В перспективе планируется полностью заменить физическое посещение ТЦК и СП онлайн-инструментами. Впрочем, Министерство еще не получило достаточно положительной обратной связи относительно эффективности удаленного формата.