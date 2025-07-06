Дефицит осадков?: каким областям Украины может грозить засуха в июле

Какая будет погода в июле

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Июль в Украине может быть теплее нормы, а количество осадков ожидается меньше обычного.

Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает «24 канал».

По ее словам, месячное количество осадков в июле ожидается в пределах 25-73 миллиметров, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84-109 миллиметров. Это примерно 64-79% от среднемесячной нормы, то есть меньше, чем обычно.

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«Наибольший дефицит осадков может быть по некоторым южным, юго-восточным регионам. А остальные области, надеемся, будут близки к норме, или немного ниже тоже. Летом это стандартная ситуация», — говорит представитель Укргидрометцентра.

Также она сообщила, что в июле среднемесячная температура ожидается на 2 — 2,5 градуса выше климатической нормы. По прогнозу Птухи первая декада июля будет с высоким температурным фоном.

«Поэтому, скорее всего, этот прогноз будет сбываться. В дальнейшем определенные колебания возможны, но пока они некритичны», — говорит синоптики.

Напомним, что волна жары накроет Украину на следующей неделе, 7-13 июля.

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