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На Санкт-Петербург налетіли дрони: в аеропорту затримані рейси
Губернатор Ленінградської області стверджує про відбиття дронової атаки.
Безпілотники влаштували наліт на Санкт-Петербург вранці 17 липня. Через це в аеропорту «Пулково» запровадили тимчасові обмеження та затримали низку авіарейсів.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попередив про небезпеку атаки безпілотниками.
Через тимчасові обмеження у «Пулково» вранці на виліт затримувалися 10 рейсів: до Шарм-еш-Шейха, Сочі, Стамбула, Москви, Тбілісі, Калінінграда та Оренбурга. Ще кілька літаків кружляли у небі та очікували дозволу на посадку.
Так, рейс Turkish Airlines зі Стамбула до Петербурга кружляв над Псковською областю, а літаки з Уфи та Душанбе — над Новгородською.
Згодом губернатор заявив, що протиповітряна оборона та засоби радіоелектронної боротьби начебто відбили дронову атаку у Кіровському районі.
Близько 06:40 Росавіація повідомила, що аеропорт «Пулково» відновив приймання та випуск рейсів.
У російському Міноборони стверджують, що за ніч було знищено 122 начебто українські безпілотники. Два з них — над територією Ленінградської області.
Нагадаємо, 5-6 липня через дронову загрозу в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга відбувався транспортний колапс. Через скасування сотень авіарейсів у аеропортах застрягли сотні пасажирів.
Цей колапс лише за два дні міг коштувати російським авіакомпаніям близько 20 млрд руб. (понад 250 млн дол.).