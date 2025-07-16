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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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На Білоруській АЕС спрацювала сигналізація: що сталося

Влада Білорусі запевняє, що радіаційний фон на АЕС не змінювався.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
АЕС

Атомна електростанція. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

У середу, 16 липня, другий блок Білоруської атомної електростанції було відключено від мережі після спрацювання сигналізації.

У білоруському міністерстві енергетики запевняють, що ситуація не становить загрози.

В офіційному повідомленні стверджується, що сигналізація спрацювала через «відхилення в роботі системи охолодження генератора — неядерної частини блоку».

Білоруська влада запевняє, що радіаційний фон на АЕС та в зоні спостереження не змінювався, а на відключеному другому енергоблоці проводяться «необхідні діагностичні заходи для подальшого відновлення електротехнічного обладнання».

Другий енергоблок Білоруської АЕС запустили у промислову експлуатацію 1 листопада 2023 року.

У грудні 2023 року агентство Bloomberg із посиланням на внутрішні документи «Росатома» повідомляло про проблеми на цьому об’єкті. За їхніми даними, у лютому 2022 року у перший контур просочувалася іонообмінна смола, загрожуючи заклинити критично важливі компоненти.

Міністерство енергетики Білорусі тоді спростовувало цю інформацію.

У липні 2024 року другий енергоблок зупиняли для планового ремонту. Але уже наприкінці того ж року обидва енергоблоки АЕС простоювали, і влада це приховувала.

За штатної роботи двох енергоблоків Білоруська АЕС забезпечує близько 40% потреби країни в електроенергії.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії було закрито перший блок атомної електростанції в Бензау через аномально високу температуру повітря.

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