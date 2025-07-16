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На Білоруській АЕС спрацювала сигналізація: що сталося
Влада Білорусі запевняє, що радіаційний фон на АЕС не змінювався.
У середу, 16 липня, другий блок Білоруської атомної електростанції було відключено від мережі після спрацювання сигналізації.
У білоруському міністерстві енергетики запевняють, що ситуація не становить загрози.
В офіційному повідомленні стверджується, що сигналізація спрацювала через «відхилення в роботі системи охолодження генератора — неядерної частини блоку».
Білоруська влада запевняє, що радіаційний фон на АЕС та в зоні спостереження не змінювався, а на відключеному другому енергоблоці проводяться «необхідні діагностичні заходи для подальшого відновлення електротехнічного обладнання».
Другий енергоблок Білоруської АЕС запустили у промислову експлуатацію 1 листопада 2023 року.
У грудні 2023 року агентство Bloomberg із посиланням на внутрішні документи «Росатома» повідомляло про проблеми на цьому об’єкті. За їхніми даними, у лютому 2022 року у перший контур просочувалася іонообмінна смола, загрожуючи заклинити критично важливі компоненти.
Міністерство енергетики Білорусі тоді спростовувало цю інформацію.
У липні 2024 року другий енергоблок зупиняли для планового ремонту. Але уже наприкінці того ж року обидва енергоблоки АЕС простоювали, і влада це приховувала.
За штатної роботи двох енергоблоків Білоруська АЕС забезпечує близько 40% потреби країни в електроенергії.
Нагадаємо, раніше у Швейцарії було закрито перший блок атомної електростанції в Бензау через аномально високу температуру повітря.