Стала відома дата нового "Рамштайну": чого очікувати від зустрічі

"Рамштайн" / © Getty Images

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У понеділок, 21 липня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Таку інформацію повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

Про це пише «Суспільне».

За його словами, детальніші подробиці та запрошення для ЗМІ будуть надіслані найближчими днями. Раніше координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг у Києві уточнив, що наступне засідання «Рамштайн» пройде онлайн.

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Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у найближчі 10 днів, але цього разу міністри оборони країн-членів групи зустрінуться у віртуальному форматі.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що на липневому «Рамштайні» планують обговорити оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України.