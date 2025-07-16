ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Стала відома дата нового "Рамштайну": чого очікувати від зустрічі

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у понеділок, 21 липня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Рамштайн

"Рамштайн" / © Getty Images

У понеділок, 21 липня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Таку інформацію повідомив речник Міністерства оборони Німеччини.

Про це пише «Суспільне».

За його словами, детальніші подробиці та запрошення для ЗМІ будуть надіслані найближчими днями. Раніше координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг у Києві уточнив, що наступне засідання «Рамштайн» пройде онлайн.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться у найближчі 10 днів, але цього разу міністри оборони країн-членів групи зустрінуться у віртуальному форматі.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що на липневому «Рамштайні» планують обговорити оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie