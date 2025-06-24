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Британія обіцяє Україні засоби ППО у відповідь на атаки РФ: коли надійде допомога
Новий «Рамштайн» відбудеться у липні. Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що планують обговорити.
Міністр оборони Британії Джон Гілі анонсував допомогу для української ППО та назвав дату нового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). За його словами, 26 червня Лондон презентує нову військову допомогу Києву.
Про це йшлося під час виступу на форумі NATO Public Forum у Гаазі, передає «Інтерфакс-Україна».
Джон Гілі заявив, що новий пакет допомоги Україні, зокрема, міститиме засоби посилення протиповітряної оборони.
Він повідомив, що у липні разом із міністрами оборони України Рустемом Умєровим та Німеччини Борисом Пісторіусом вони обговорять оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України.
Як сказав Джон Гілі, йдеться про налагодження координації між коаліціями, а також посилення взаємодії з ініціативою NSATU (Місія НАТО з допомоги України) і НАТО задля довгострокової підтримки України.
За словами Гілі, поки «до перемир’я далеко», тож наразі важливо «не ставити під загрозу цей мир, забувши про війну».
Він наголосив, що головним пріоритетом є підтримка та зміцнення України в її боротьбі з РФ.
Нагадаємо, у червні голова Пентагону Піт Гегсет не відвідав "Рамштайн".
Також Гегсет заявив, що НАТО більше не може покладатися на захист США.
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