Ердоган про переговори між Україною та РФ / © Associated Press

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Туреччина й надалі докладатиме зусиль для припинення війни Росії проти України та вживатиме кроків для продовження Стамбульського процесу. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив перед відбуттям на саміт НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми відіграли важливу роль в ухваленні та впровадженні рішень щодо обміну полоненими та тілами. Ми плануємо нові кроки для продовження Стамбульського процесу», — зазначив Ердоган.

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За його словами, в Гаазі буде заявлено про те, що Туреччина докладає дипломатичних зусиль для припинення війни, не шкодячи при цьому своїм зобов’язанням перед Альянсом.

Ердоган нагадав, що «після трирічної перерви ми зібрали сторони разом у Стамбулі». Він також оголосив, що зусилля з припинення війни в Україні є однією з тем саміту глав держав та урядів НАТО, і що союзники зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, на тлі повномасштабної війни в Україні, цьогорічний саміт НАТО у Гаазі, що розпочався у вівторок, 24 червня, прагне продемонструвати єдність Альянсу. Проте, за лаштунками, європейські чиновники усвідомлюють складність ситуації: адміністрація президента США Дональда Трампа не виявляє бажання надавати нову військову допомогу Києву, а вже затверджені раніше поставки зброї часів адміністрації Байдена закінчуються.