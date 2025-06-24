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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Британия обещает Украине средства ПВО в ответ на атаки РФ: когда поступит помощь

Новий «Рамштайн» відбудеться у липні. Очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що планують обговорити.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Британия обещает Украине средства ПВО в ответ на атаки РФ: когда поступит помощь

© Сайт президента Украины

Міністр оборони Британії Джон Гілі анонсував допомогу для української ППО та назвав дату нового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). За його словами, 26 червня Лондон презентує нову військову допомогу Києву.

Про це йшлося під час виступу на форумі NATO Public Forum у Гаазі, передає «Інтерфакс-Україна».

Джон Гілі заявив, що новий пакет допомоги Україні, зокрема, міститиме засоби посилення протиповітряної оборони.

Він повідомив, що у липні разом із міністрами оборони України Рустемом Умєровим та Німеччини Борисом Пісторіусом вони обговорять оновлення механізму Контактної групи з питань оборони України.

Як сказав Джон Гілі, йдеться про налагодження координації між коаліціями, а також посилення взаємодії з ініціативою NSATU (Місія НАТО з допомоги України) і НАТО задля довгострокової підтримки України.

За словами Гілі, поки «до перемир’я далеко», тож наразі важливо «не ставити під загрозу цей мир, забувши про війну».

Він наголосив, що головним пріоритетом є підтримка та зміцнення України в її боротьбі з РФ.

Нагадаємо, у червні голова Пентагону Піт Гегсет не відвідав «Рамштайн».

Також Гегсет заявив, що НАТО більше не може покладатися на захист США.

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