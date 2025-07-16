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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Стала известна дата нового "Рамштайна": чего ждать от встречи

Очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится в понедельник, 21 июля.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Рамштайн

Рамштайн / © Getty Images

В понедельник, 21 июля, состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Такую информацию сообщил спикер Министерства обороны Германии.

Об этом пишет Общественное.

По его словам, более подробные подробности и приглашения для СМИ будут отправлены в ближайшие дни. Ранее координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фрейдинг в Киеве уточнил, что следующее заседание Рамштайн пройдет онлайн.

Ранее сообщалось, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится в ближайшие 10 дней, но на этот раз министры обороны стран-членов группы встретятся в виртуальном формате.

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что на июльском «Рамштайне» планируют обсудить обновление механизма Контактной группы по обороне Украины.

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