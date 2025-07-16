Єдиний авіаносець Росії на межі припинення роботи

Адмірал Кузнєцов / © Associated Press

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Росія може попрощатися зі своїм єдиним авіаносцем кораблем «Адмірал Кузнєцов», який протягом восьми років намагалися повернути до строю, ймовірно, буде списаний. Міністерство оборони Росії розглядає можливість утилізації судна через його незадовільний технічний стан і моральну застарілість.

Про це пише FAZ

Корабель епохи, що минає

«Адмірал Кузнєцов» був закладений ще у 1985 році в Миколаєві, на території сучасної України, під назвою «Тбілісі». Він мав довжину 306 метрів і ширину 72 метри. Щоб оминути обмеження Конвенції Монтре й отримати дозвіл на прохід через протоки Босфор і Дарданелли, його офіційно класифікували як важкий авіаносний крейсер. У 1990 році корабель отримав нову назву — «Адмірал Кузнєцов», а вже наприкінці 1991 року його перевели з Севастополя до Мурманська. Це було зроблено з метою уникнення претензій з боку незалежної України.

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Його перша і остання бойова місія відбулася з листопада 2016 по січень 2017 року в рамках російської операції в Сирії на підтримку режиму Башара Асада. Саме з борту авіаносця піднімалися винищувачі, що завдавали ударів по силах опозиції. Однак ефективність цих дій викликала сумніви, адже під час кампанії одразу два літаки — МіГ-29 і Су-33 — впали в море через невдалі посадки. Пілоти врятувалися за допомогою катапульт.

Крім того, авіаносець, що працює на мазуті, прославився в соцмережах через хмари чорного диму, які здіймалися з його труб — це, найімовірніше, було викликано проблемами з двигунами. 11 січня 2017 року, під час повернення до Росії, корабель зробив зупинку біля узбережжя Лівії в районі Тобрука, де на його борт піднявся місцевий військовий лідер Халіфа Хафтар.

Серія невдач і катастроф

Повернення до російських верфей не принесло кораблю полегшення. У жовтні 2018 року затонув плавучий док, у якому ремонтували «Кузнєцова». Один із кранів доку впав на палубу корабля, завдавши серйозних пошкоджень, загинув механік. У 2019 році під час зварювальних робіт на борту сталася пожежа, яка забрала життя двох осіб і поранила ще 14. Ще одне займання трапилося у грудні 2022 року, цього разу обійшлося без жертв.

Як пише «Известия» з посиланням на експертів, ремонтні роботи на кораблі були зупинені ще певний час тому. Причина — технічна і моральна зношеність корабля. Хоча офіційних заяв про списання поки немає, у підконтрольних Кремлю медіа вже розгортається обговорення майбутнього авіаносця та потреб флоту загалом.

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Що далі — утилізація чи нове життя

Колишній командувач Північного флоту В’ячеслав Попов закликав не списувати корабель, а використати його як навчальну платформу для курсантів. У коментарі агентству «РІА Новості» він також заявив, що Росії потрібні нові атомні авіаносці: принаймні один для Тихоокеанського флоту, другий — для Північного, і, можливо, третій — для південного напрямку. Все це, на його думку, має залежати від оцінки загроз.

Підтримує ідею і військовий оглядач Ілля Крамник. За його словами, багато країн, зокрема Китай та Індія, зараз активно будують авіаносний флот, що вказує на потребу в таких суднах. «Флот без авіаційної підтримки немислимий — потрібен мобільний аеродром на воді», — підкреслив він.

Натомість інші експерти сумніваються в доцільності таких витрат. Колишній командувач Тихоокеанського флоту Сергій Авакянц заявив, що класичні авіаносці вже не мають сенсу: вони занадто дорогі, громіздкі й можуть бути знищені за лічені хвилини сучасною зброєю. Майбутнє, на його думку, за дронами та роботизованими платформами. Хоча прямо він про це не сказав, але очевидно, що мав на увазі досвід України: українські сили суттєво пошкодили Чорноморський флот РФ, зокрема за допомогою дронів і ракет, фактично витіснивши його з Севастополя.

Грошей нема — пріоритет війна

У стратегічному плані розвитку ВМФ РФ до 2030 року передбачалося створення авіаносних груп як для Північного, так і Тихоокеанського флотів. Але контр-адмірал у відставці Михайло Чекмасов вважає, що реалізація цих планів під питанням через повномасштабну війну з Україною. «Зараз головне — перемога в СВО (так у РФ називають війну проти України), а вже потім стане зрозуміло, що саме варто будувати далі», — сказав він.

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Про зміну пріоритетів свідчить і той факт, що частину екіпажу «Адмірала Кузнєцова» (приблизно з 1500 осіб) переформували у батальйон «Фрегат», який нині воює в Україні у складі танкових підрозділів.

Символічно, але, ймовірно, остання поява авіаносця відбудеться не в морі, а на кіноекрані — у голлівудському фільмі «Місія нездійсненна: Останній вирок» із Томом Крузом, де корабель помилково зображено як бойовоздатний.

Цікаво, що екіпаж «Кузнєцова» у 2024 році був розділений: близько 1 500 моряків сформували окремий батальйон «Фрегат», який брав участь у бойових діях в Україні. Востаннє авіаносець з’явився на великих екранах — у фільмі «Місія: Нездійсненна 7», де він, хоча й недієздатний, зображений як активний бойовий корабель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що моряків з екіпажу російського авіаносця «Адмірал Кузнєцов» перекинули для участі у війні в Україні.

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